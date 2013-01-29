Александровский вокзал на нынешней станции Институт культуры в Минске посещал Николай II

Новости Беларуси. 150 лет назад в декабре 1862 года на территории Беларуси начал эксплуатироваться участок железнодорожного пути из Санкт-Петербурга в Варшаву. Его отрезок Поречье - Гродно стал первой линией, проложенной на белорусской земле. В Минске же первый гудок паровоза раздался в 1871 году. Так, совсем недавно железнодорожники отметили 150-летний юбилей.

Наталья Маслович, инструктор по культурно-массовой работе детской железной дороги:

Первые главные железнодорожные магистрали на территории Беларуси были образованы в 1871 году - Московско-Брестская железная дорога - и в 1873 году Либаво - Роменская железная дорога, которая соединяла Беларусь с Прибалтикой. Благодаря этому Минск стал крупным железнодорожным узлом.

Вот такой вот именно паровоз, построенный коломенским заводом, в 1871 году курсировал по Московско-Брестской железной дороге. В топку бросались дровишки, из трубы шел пар.

Каждая из двух железных дорог имела станцию и вокзал в Минске. Александровский вокзал был деревянным и находился на улице Суражской на месте нынешней станции Институт культуры. На месте современного вокзала раньше находился Виленский. Обе станции соединяли двухпутные ветви.

Наталья Маслович, инструктор по культурно-массовой работе детской железной дороги:

Александровский вокзал посещал Николай II, в это время вокзал украшали коврами, цветами. И Иосиф Сталин посещал Александровский вокзал, пока он существовал.

Виленский вокзал, сначала деревянный, позже стал белокаменным с переходным мостом над путями. Во время войны здание было разрушено.

Наталья Маслович, инструктор по культурно-массовой работе детской железной дороги:

Восстанавливался он до 1949 года. А в 1964 переходный мост был заменен подземным переходом с выходом на перроны.

Происхождение самого слова «вокзал» уходит корнями в прошлое. В русском городе Павловске шло строительство Царскосельской железной дороги, а рядом с новыми станциями работали увеселительные заведения – так называемые воксалы. Отсюда и название - вокзал.

На современном белорусском вокзале нет музыкальных салонов, однако он является достопримечательностью и любимым местом минчан и гостей столицы. Современное динамичное здание, спроектированное Виктором Крамаренко и Михаилом Виноградовым, вмещает 7000 человек. Однако не во все помещения на вокзале может попасть пассажир.

Этот для многих уже знакомый голос мы слышим, когда попадаем на столичный железнодорожный вокзал. Для этого диктора главное не только голос, но ответственность и внимательность. Ошибешься - и пассажиры уедут в другом направлении.

Елена Стреж, диктор:

Этот текст я знаю наизусть, единственное, что я смотрю, поезд, платформы я подставляю в уме.

На смене два человека - диктор и диспетчер. Один объявляет, другой подает информацию и обновляет табло, установленное на вокзале.

Елена Кукушкина, диктор:

Дежурный по станции звонит мне и сообщает пути. В этот черновик записываю, например, набираю путь, 13.25 электричка Минск-Беларусь, она у меня будет (я с черновика подсматриваю) с 23 пути, я ее вывожу на табло, тут же проверяю, как она вышла в камеру. Камера направлена на информационное табло.

Дикторы и диспетчеры не только информируют о прибытии поездов, но и порой ведут пассажиров до самого вагона.

Елена Кукушкина, диктор:

Мы смотрим все время в окошко подсматриваем, за камерами следим. Вот не идет пассажир. Даже бабушек водим. Вот стоит бабушка, не знает, в какую сторону идти, у нас западная сторона и восточная. Кто-то невнимательно почитал, что западная - 100 метров, и стоит. Доводим и объявляем для одной бабушки.

Анатолий Шилов, диспетчер станции Минск-Пассажирский:

Мы находимся в инженерной диспетчерском центре нашей станции, которая производит контроль за системами канализации, вентиляции, энергоснабжения, отопления.

Они приходят сюда работать с МЧС и других служб специального назначения. В этом кабинете отвечают за то, чтобы пассажирам было комфортно и безопасно.

Анатолий Шилов, диспетчер станции Минск-Пассажирский:

Вот, например, в кассах дальнего следования, народу немного, освещение достаточное. Кассовый зал номер 1 у нас 25 градусов.

Относительно недавно в Минске появились первые городские электрички швейцарского производства, которые помогают горожанам быстро и комфортно добраться в региональные города и города-спутники. Нажимаем на кнопку - попадаем внутрь.

А так выглядит железнодорожное полотно из кабины машиниста. Владимир Поволяев в профессии 17 лет. Его дед, отец и сын также посвятили себя железной дороге. Перед отправкой необходимо проверить тормоза и свериться с графиком.

Владимир Поволяев, машинист электропоезда:

Здесь несколько экранов. Экран наблюдения за информационной системой, система ПЛУП по безопасности, диагностический дисплей все параметры работы поезда отображены.

Электрички снабжены самым современным оборудованием.

Владимир Поволяев, машинист электропоезда:

Есть система безопасности, которая следит за этим, одна из них – ПЛУП, ЭПК, система КОН. Эта система реагирует на состояние физическое машиниста, то есть браслет одевается, который контролирует состояние сонливости, бодрости. Если с машинистом что-то меняется, плохо становится, поезд останавливается.

Но это все скрыто от глаз пассажиров. Они же наслаждаются скоростью и комфортом.

К 7 ноября 2013 года железнодорожники планируют открытие нового маршрута городских электричек Минск – Руденск, который свяжет Чижовку-Арену с Минск-Ареной для того, чтобы обеспечить транспортировку гостей и участников чемпионата мира по хоккею.

К 2015 году планируется пустить городские электропоезда до Смолевич, а в перспективе - до станции Койданово (Дзержинск). Также планируется, что дикторы на вокзале заговорят и по-английски.

Сегодня Белорусская железная дорога ставит перед собой амбициозные задачи: конкурировать не только с общественным транспортом, но и с личным автотранспортом горожан. И это у нее получается отлично, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.