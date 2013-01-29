Начальник техотдела КУП «Минская спадчына» Сергей Абрамов рассказал, каким будет исторический центр Минска

Новости Минска. Визитная карточка любого города – его центр. Здесь и история, и самое сердце всех событий. Какой он, исторический центр Минска сегодня, и как он изменится в ближайшее время. Об этом в программе «Большой город» мы поговорим с начальником технического отдела коммунального унитарного предприятия «Минская Спадчина» Сергеем Абрамовым.

В первую очередь, расскажите, где начинается и где заканчивается исторический центр, а то все привыкли считать, что это исключительно Троицкое предместье.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Границы исторического центра были определены в 2004 году после утверждения детального плана реконструкции, реставрации, воссоздания и благоустройства исторического центра. Он включает в себя несколько кварталов, это, прежде всего, Верхний город, Троицкое предместье, Раковское предместье и территория, прилегающая к Верхнему городу, ограниченная улицами Городской вал, Немига, Площадь Свободы и Интернациональная. Это все и есть исторический центр.

Если сравнивать с другими городами, Москвой, Киевом, это небольшая площадка?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Это небольшая площадка, конечно, в сравнении с Киевом.

Реконструкция началась в 2004 году, а когда же она закончится? И впишитесь ли вы в эти сроки?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

В соответствии с программой реконструкции исторического центра города Минска, утвержденной председателем Мингорисполкома, в основном все работы будут завершены в 2013 году. К этому времени мы завершим реконструкцию благоустройства Раковского предместья, Верхнего города, территорию, прилегающую к Верхнему городу. Такие объекты как Минское замчище, конечно, будут построены уже после Чемпионата мира по хоккею, то есть после 2014 года.

Но, судя по темпам, вы вписываетесь в эти сроки?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

В основном, да, мы вписываемся. К этому времени уже завершены работы по реконструкции таких улиц как Музыкальный переулок, в основном, Площадь Свободы.

Понятно, что на реконструкцию нужны немыслимые средства, это, все-таки, затраты и деньги. Всегда ли государство спонсор или все-таки какие-то частные инвестиции вы привлекаете?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Основной источник – это бюджет города Минска, это что касается реконструируемых зданий, именно тех, что находятся на балансе КУП «Минская спадчина» в хозяйственном ведении КУП «Минская спадчина», но в то же время достаточная доля привлекается и других инвестиций, внебюджетных средств. Арендаторы, инвесторы участвуют в реконструкции. Ряд объектов финансируется инвесторами 100 %, например, «Паркинг» по улице Немига, многофункциональный комплекс по улице Немига и ряд других. Если так с учетом этих объектов разложить долю затрат, то получается где-то так: бюджет 40%, а 60% - внебюджетные средства.

Предлагаются ли какие-то интересные новинки в центре, например, сделать улицу пешеходной. По сути, акции, которые привлекают внимание к историческому центру. Вы планируете такие вещи проводить? И что это может быть?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Конечно. Более того, скажу, что детальным планом реконструкции исторического центра предусмотрено создание пешеходных зон. Этому подвергнется Верхний город, в Верхнем городе, конечно, исключительно пешеходными будут сама Площадь Свободы, улица Герцена, Музыкальный переулок, улица Торговая и улица Кирилла и Мефодия будут транспортно-пешеходными, то есть с возможностью проезда технологического и специального транспорта. На территории, прилегающей к Верхнему городу, предусматривается создание пешеходных улиц: улица Комсомольская, но, опять же, с возможностью проезда технологического специального транспорта, а также транспорта, принадлежащего жильцам, которые проживают на улице Комсомольская, и часть улицы Революционная значительная часть тоже будет пешеходной.

А что же будет в итоге с проблемой парковок тогда в городе? Потому что мест не хватает, а тут еще сделают пешеходные, как это будет решено? Потому что иначе будет затор на заторе.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Я не думаю, что, раз будет пешеходная улица, то будут заторы на заторе, наверное, не будет, как раз-таки. Более того, согласитесь, когда сейчас мы приходим на Площадь Свободы, в такое значимое место, у ратуши, там не должно быть парковки. Опять же, открылся не так давно «Паркинг» по улице Немига, в функциональном комплексе опять же будет подземный паркинг, будет построен подземный паркинг во многофункциональном комплексе по улице Интернациональной, в комплексе на улице Энгельса. Во-первых, пешеходными не станут улицы в одночасье и не завтра, а это произойдет тогда, когда мы полностью завершим работы по реконструкции и благоустройству данных территорий, данных застроек. Это произойдет, очевидно, к концу 2013 года.

Как, на Ваш взгляд, сочетаются, и вообще, удалось ли архитекторам сочетать и новые веяния, и старую историю?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Исторический центр застраивался на протяжении 6 веков, и, конечно, в нем присутствуют различные архитектурные стили: и барокко, и Ренессанс, и Возрождение, и модерн. Но прри проектировании исторического центра, конечно, архитекторы учитывали стилистика исторического центра, учитывается то, что, конечно, вписались в эту среду и новые объекты, современные, как, например, в здании Белпромпректа.

Многие говорят, что это просто смешение стилей, что нагромождены вообще разные стили, разные культуры...

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Это история. Дело в том, что реконструкция памятника истории и архитектуры – это многогранная работа, которая включает в себя работу и историков, и архитекторов, археологов. Проектируется все на основании полученных результатов исследований, на основании исторических справок, тех исторических документов, которые были обнаружены и подняты в ходе исследовательской работы. Рядом могут присутствовать всевозможные архитектурные стили, но это не создает такого диссонанса, который режет глаз.

А спорили архитекторы, каким быть Минску? Может быть, в какие-то моменты реставрации? Неужели никаких не возникло споров?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Ну, конечно, споры возникают. Споры возникают, особенно, относительно новостроек. Не без этого, но в споре рождается истина. У каждого архитектора свое мнение, сколько архитекторов – столько и мнений.

А кто дает окончательное мнение?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Разрабатывается проект, представляется на согласование Министерству культуры, Комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Если объект значимый – то он выносится на рассмотрение республиканской научно-методической рады, и эти органы рассматривают проект и дают ему оценку.

А вот Вам лично какое место в историческом центре по душе?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Мне очень нравится музыкальный переулок, там чистая история, очень интересная. Здание бывшего Облвоенкомата, это Площадь Свободы, 15, где сейчас разместилась галерея Савицкого, это здание усадебной постройки 18 века, более того, там в ходе научных исследований были обнаружены аутентичные фрески, настенная живопись, которую нам удалось сохранить, ее можно посмотреть. Те участки, которые не удалось сохранить – выполнена реконструкция.

Востребована вообще эта картинка исторического центра для режиссеров, например? К нам часто россияне приезжают снимать какие-то фильмы. Как часто приезжают? Что именно снимают?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Очень часто. Ни одного месяца, наверное, не обходится, чтобы не происходили съемки фильмов на территории исторического центра.

Мы готовимся к Чемпионату мира по хоккею, работы кипят, приедет множество туристов. А как эти люди должны будут заинтересоваться нашим историческим центром, что Вы предлагаете для этого?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

У нас есть официальный сайт «Минская спадчина», на котором можно почерпнуть информацию и о прошлом, и о настоящем, и о будущем исторического центра.

А вообще, есть какая-то карта? Для туриста нужна какая-то простая карта.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Безусловно, есть карта с обозначением знаковых объектов, она достаточно яркая, красочная. Есть информационный справочник города Минска, там тоже обозначены все самые значимые объекты и места, в том числе исторического центра.

Находите ли вы во время реконструкции какие-то новые артефакты?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

В основном, были обнаружены фрагменты посуды, очень много, какие-то металлические изделия, монеты. На мой взгляд, очень интересный экспонат был обнаружен при проведении археологических исследований в здании на Кирилла и Мефодия 6\8. Были обнаружены письма родителей к монаху, они датируются ориентировочно 19 веком. На мой взгляд, это очень интересная находка.

А золото не приходилось находить? Понятно, что все это ценно, но, тем не менее, золото, клад?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Я не находил за время работы в «Минской спадчине», но когда-то в 80 годах в Раковском предместье, когда копали траншею под кабель, на моих глазах был обнаружен стаканчик с золотыми изделиями: часы, кулон, цепочка, пара колец – все было сдано в милицию.

Появится ли в центре Минска или вообще какой-нибудь новый памятник?

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

Дело в том, что реконструкциями проектов Верхнего города и прилегающей к нему территории предусмотрено размещение ряда скульптурных композиций на этих территориях. Уже определены места размещения. Прежде всего, это Верхний город, в районе самой Площади Свободы, на улице Торговой, в о дворике концертного зала, это Верхний город.