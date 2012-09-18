В деревне Зембин восстанавливают храм, разрушенный ради съемок фильма

Новости Беларуси. В деревне Зембин, Борисовского района, из руин восстанавливают храм Святого Архангела Михаила, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На месте сегодняшнего храма в середине 16 столетия была деревянная церковь. Она сгорела. На том же месте возвели другую – и ее настигла та же участь. Каменный храм построили только в 1908 году.

Протоиерей Андрей Капульцевич пришел служить в этот храм 30 декабря 2009 года.

Андрей Капульцевич, протоиерей, настоятель храма Святого Архангела Михаила в д. Зембин:

Первую службу служили в молитвенном домике. На улице было –25 градусов, в храме -24. Не работали печки. А еще в 2010 на месте храма росли деревья, было небо над головой. Не было ни сводов, ничего.

Август 2010 – начало восстановительных работ. На месте стройки были найдены ценные вещи и иконы конца 19 – начала 20 века. Остатки керамической плитки, которой был выложен храм, страничка газеты «Церковные ведомости» столетней давности.

Андрей Капульцевич, протоиерей, настоятель храма Святого Архангела Михаила в д. Зембин:

Найдена риза священника, которая также находилась в храме. Она принадлежала святителю, возможно Николаю Чудотворцу или еще кому-то. И когда храм подвергался осквернениям, местные жители ее спрятали. Их потомки нашли эту ризу позже, на чердаке.

Самыми страшными для храма годами были даже не годы Великой Отечественной войны, а мирное время – 1965, когда снимался фильм «Перекличка».

Андрей Капульцевич, протоиерей, настоятель храма Святого Архангела Михаила в д. Зембин:

Согласно сценарию, танк должен был пробить алтарную стену, прорваться в храм. Но танк Т-34 как мячик отскакивал от стен – они были метровой толщиной. И танк не в состоянии был пройти. Тогда храм взрывают и танк врывается. После этих съемок храм не восстанавливали.

Несколько десятилетий на месте храма были руины.

Андрей Капульцевич, протоиерей, настоятель храма Святого Архангела Михаила в д. Зембин:

Первые попытки восстановления храма в 90-х годах не увенчались успехом в связи со смертью настоятеля и отсутствием финансирования. И только в 2010 году мы преступили к реставрации.

В 2012 году готовы трапезная часть храма и колокольня - всего треть от общей площади. И это благодаря меценатам и горожанам. Еще, по подсчетам настоятеля протоиерея Андрея Капульцевича, нужны десятки тысяч евро.