За вывоз ракушки из Хорватии туриста приговорили к 18 суткам тюрьмы

Новости Хорватии. В Хорватии болгарского туриста приговорили к 18 суткам тюрьмы за то, что он с подругой решил забрать на память раковину, найденную на пляже.

Молодые люди отдыхали на одном из хорватских пляжей Адриатического моря, решили увезти в качестве сувенира найденную ими ракушку. Из Хорватии туристы отправились в Боснию и Герцеговину и при пересечении границы молодую пару обвинили в попытке незаконного вывоза из страны редкого образца ракушки.



Как сообщает болгарская пресса, ракушка (пинна Благородная), которую нашли туристы, относится к редкому виду. Это самый крупный моллюск в европейских морях, длина его раковины может достигать 30 сантиметров. Иногда внутри можно обнаружить жемчужины, но, по словам задержанных туристов, найденная раковина была пуста.

Хорватский суд приговорил туристов к штрафу в размере 900 евро, однако требуемой суммы у них не оказалось, поэтому штраф был заменен 18 сутками тюремного заключения. К заключению в итоге был приговорен только мужчина: он взял на себя ответственность за «вывоз» ракушки.

По словам туристов, их внимание привлекли размеры ракушки, о ценности находки они даже и не подозревали.

Светлана Петкова, участница происшествия:

Честно говоря, ракушка была в довольно плохом состоянии, она нас привлекала только из-за своего чрезвычайно большого размера. Сейчас всякий, кто едет куда-либо (на море) привозит на память какие-либо камешки или ракушки.

Практика показывает: туристам следует соблюдать осторожность, и собирая ракушки на морском побережье, и, фотографируясь с местными достопримечательностями. Напомним, в августе этого года, суд Шри-Ланки приговорил троих французских туристов – двух женщин и мужчину – к шести месяцам тюремного заключения и штрафу за поцелуй статуи Будды. Владелец фотолаборатории, куда туристы отдали изображения, чтобы напечатать снимки, счел их оскорбительными, и обратился в полицию. На фотографиях одна из женщин целует статую в губы, а мужчина имитирует его позу.

Турстам, которые собрались в Турцию, нужно запомнить: снимок девушки на пляже может стать поводом для судебного разбирательства. В июле нынешнего года в этой стране введён запрет на фотографирование незнакомок без их согласия. Поводом для введения такого запрета стал судебный иск телеведущей местного канала. Папарацци запечатлели ее в бикини на пляже. Вскоре снимок появился в прессе. Кассационный суд посчитал действие фотографов вмешательством в личную жизнь, и местные власти пообещали, что любителей фотографировать представительниц прекрасного пола на пляжах, будут штрафовать. К слову, запрет распространяется на фотосъемку и на мобильный телефон.