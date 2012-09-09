«Минчанин года» Константин Селиханов о бренде города: С проспекта Независимости в Минске нужно убрать половину рекламы

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает скульптор, обладатель звания «Минчанин года» Константин Селиханов.

Сейчас маркетологи рассуждают о создании бренда Минска. Что это, по-вашему? Это скульптура, архитектурный ансамбль или, может, вообще нечто нематериальное?

Константин Селиханов:

В первую очередь, это некая атмосфера. Поразить Эйфелевой башней, Стоунхэнджем или Колизеем мы не можем по определению. Поэтому нужно отходить от повторов, от попыток сделать что-то адекватное перечисленному. Это просто нереально.

Нужно уделить внимание атмосфере. Вот мы приезжаем в Минск и чувствуем что-то, из-за чего нам хочется здесь остаться. Потому что, с одной стороны, мы не относимся к архитектуре Западной Европы, где преобладают прочные, каменные строения, с другой – мы и не Восток. Минск радикально отличается от Москвы. Причем, может быть, даже в лучшую сторону.

Современное искусство стало таким же способом увеличения интереса к стране, способом развития туризма, как и спорт, промышленность и все остальное.

У вас много смелых идей. Какую бы вы реализовали в Минске?

Константин Селиханов:

Для начала бы, я создавал среду. С нашего замечательного проспекта Независимости убрал бы половину рекламы. Например, в Вашингтоне не найдешь лишнего цвета, в Риме все сухо, Париж вообще полностью в трёх цветах. Цвет, как и форма, имеет колоссальное значение. Хотя, наш город не так сильно пострадал. Вот отъезжаешь чуть-чуть в сторонку, и ты видишь ляпы страшные. Вот в Новогрудке я видел совершенно замечательный памятник Мицкевичу на фоне зеленого чудовищного забора. Вот, например, есть цвета, которые нужно запретить изначально. Если синяя, зеленая и желтая черепица - это плохо, значит не везем ее в страну вообще. Нужно табу поставить. А везем исключительно темно-серую, коричневую черепицу. Вопросы надо решать на таком уровне.

Чему, в плане архитектуры, другим городам можно поучиться у Минска?

Константин Селиханов:

У нас очень хорошие парковые зоны. Я считаю, что наш Парк Горького чуть ли не идеальный. Вот таким вещам у нас можно поучиться. Ты там находишься в состоянии гармонии. Это правда. Там прекрасно.