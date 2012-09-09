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С 9 сентября в Минске работает экскурсионный автобус. Цена поездки – обычный талон или проездной билет

09 сентября 2012 14:52
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Новости Беларуси. С 9 сентября по Минску начинают курсировать экскурсионные автобусы. Маршрут «Вокзал — Веснянка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальных условий оплаты в автобусе нет: здесь действительны обычные талоны и проездные билеты. Салон украшен изображениями достопримечательностей, расположенных вдоль всего маршрута. Для пассажиров будут включать аудиозапись, из которой можно будет узнать основные сведения об известных минских объектах.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сама идея – не нова, мы знаем примеры международного опыта. Но мы немножко наполнили своим содержанием этот автобус. В нем мы будем размещать информацию об основных достопримечательностях города Минска, как бегущей строкой, так и в виде бумажных,  а со временем и электронных носителей.

# Достопримечательности Минска # Государственная политика # Игорь Карпенко # Туризм # Фотофакт

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