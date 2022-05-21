Работает более 650 объектов. С 21 мая в Минске открыт летний туристический сезон

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 21 мая, открыли летний туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Верхнем городе сейчас в честь этого проходит детский фестиваль. Сцена напротив Ратуши останется до 17 сентября. Каждые выходные на ней будут проходить различные концерты и творческие встречи.

Всего в Минске более 650 объектов, которые представляют историко-культурную ценность. Наиболее популярны у туристов Верхний город, архитектурный ансамбль на проспекте Независимости, парки Челюскинцев и Горького. Это излюбленные места отдыха и для горожан, ведь на выходные не все уезжают за кольцевую. Минчане этим летом смогут открыть для себя столицу с новой стороны. Впечатления и эмоции готовы дарить организаторы праздников, которые распланированы на все летние уик-энды.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Планово открываем сезон в конце мая. Понимаем, что еще все детки учреждения образования, еще идет учебный год. Поэтому хотелось именно детским фестивалем открыть сезон. Погода, да. У нас в республике эту особенность нужно учитывать, с одной стороны. С другой стороны, если всегда ориентироваться на погоду, то можно и сезон весь прождать. Поэтому будем исходить из тех возможностей, которые есть в нашей республике.