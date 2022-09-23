В Беларуси спрос на внутренний туризм вырос в 7 раз

Новости Беларуси. Отдых по-белорусски: спрос на внутренний туризм в стране вырос в семь раз. Особой популярностью пользуются индивидуальные маршруты и экскурсии. Таких только в Минске более сотни.
Новости Беларуси. Отдых по-белорусски: спрос на внутренний туризм в стране вырос в семь раз. Особой популярностью пользуются индивидуальные маршруты и экскурсии. Таких только в Минске более сотни.
Ставку сейчас делают на разработку специальных приложений, это так называемые аудиогиды. Запустят и новый проект – «Драгоценное ожерелье Содружества». Он соединит самые знаковые объекты стран и городов СНГ. Подробности.
Конечно, пандемия внесла свои коррективы в развитие отрасли, но постепенно белорусский туризм возвращается к доковидным показателям. Если говорить о загруженности гостиниц, в третьем квартале столичные отели были заполнены на 65 %, рост в три раза. Большинство туристов – граждане России. Уже активно ведется бронь и на новогодний период.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Есть интерес к каким-то нашим новым гаджетам, которые бы были легко использованы в путешествии. И Национальное агентство по туризму разработало маршрутизатор. Заходишь на сайт Национального агентства, и здесь есть разные категории, по которым можно выбрать. Например, какой вид отдыха тебе нравится, активный, проезд на велосипедах, сплав на байдарках. Или ты, наоборот, просто хочешь попутешествовать по нашему историко-культурному наследию или по местам памяти.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Про топ маршрутов если говорить для экскурсионных групп и для индивидуальных туристов, это, конечно же, обзорная экскурсия по городу, как автобусно-пешеходная, которая длится 3,5 часа, так и пешеходные экскурсии пользуются спросом в Верхнем городе, это Раковское, Троицкое предместья, тайны Верхнего города. Активное развитие получил велосипедный туризм.
Популярны среди гостей нашей страны также промышленный и медицинский туризм. Для развития этих направлений созданы все условия. Способствует этому и госпрограмма «Беларусь гостеприимная».