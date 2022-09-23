В Беларуси спрос на внутренний туризм вырос в 7 раз

Новости Беларуси. Отдых по-белорусски: спрос на внутренний туризм в стране вырос в семь раз. Особой популярностью пользуются индивидуальные маршруты и экскурсии. Таких только в Минске более сотни.

Ставку сейчас делают на разработку специальных приложений, это так называемые аудиогиды. Запустят и новый проект – «Драгоценное ожерелье Содружества». Он соединит самые знаковые объекты стран и городов СНГ. Подробности.

Конечно, пандемия внесла свои коррективы в развитие отрасли, но постепенно белорусский туризм возвращается к доковидным показателям. Если говорить о загруженности гостиниц, в третьем квартале столичные отели были заполнены на 65 %, рост в три раза. Большинство туристов – граждане России. Уже активно ведется бронь и на новогодний период.