«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце

Дарим пригласительные в XVIII-XIX век. Дворец Румянцевых-Паскевичей – солнце Беларуси, которое озарит каждого. Открываем славную главу. За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II дарит русскому генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву Задунайскому деревеньку Гомий с прилегающими территориями.

Пышный парк – услада для глаз. Чудо ландшафтной мысли начало формироваться вместе с дворцом. Здесь были фруктовые сады, в которых произрастало около 500 деревьев различных пород. Главную же лепту внес Иван Федорович, когда создал зеленое царство.

В 1842 году я сюда из Варшавы и со своей дачи стал завозить различные декоративные деревья, кустарники, другие растения и создавать великолепный парк в пейзажном стиле. Так как моя дорогая, любимая супруга очень любит водоемы, то в бывшем овраге Ганеюк я создал прекрасное лебединое озеро, где и по сей день плавают великолепные лебеди.

Анна Редчиц, ведущий инженер садово-паркового хозяйства Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Парк был условно разделен на две части: северную и южную. Северная расположена непосредственно около дворца и выполнена в регулярном стиле, который предполагает четкие геометрические формы, партерные клумбы, фонтаны. А уже часть, расположенная за Лебяжьим прудом, была в более свободной пейзажной форме, приближенной к природной. Первым садовником был Михаил Барчинский, который привозил для озеленения растения не только аборигенных видов из местных экономий, но из европейских городов. Во дворце всегда были свежие букеты. Пленил сиреневый аромат. Содержать парк в те времена было в тренде. Элита тратила огромные суммы. Удивляло ожерелье оранжерей. Благодаря фруктовому изобилию гости всегда были при десерте и вкусно обсуждали новости за чашечкой чая.

Анна Редчиц:

Экзотов у нас хватает, и один из тех, которым мы гордимся, – это гинга белобо. Это не очень старый экземпляр, уже послевоенный, но это дерево относится к реликтовым видам, к Юрскому периоду, когда еще бегали динозавры. На самом деле это хвойное дерево.

– Как-то тянет меня к этому великану.

– А вот и неспроста. В моем парке произрастает два черещатых дуба, которых исполнилось более 200 лет. Кстати говоря, возле этого дуба можно загадать желание.

– Дуб хороший. Такие нарядные вазы украшали парк еще при Паскевичах. В памятнике природы сегодня больше 3,5 тысяч деревьев, 80 из них перешагнули вековой рубеж, живые свидетели светской жизни. Неспешно прогуливаться в тени деревьев-исполинов и дышать речным воздухом – одно удовольствие.

Анна Редчиц:

В оранжерее произрастает около 18 видов субтропических растений. Самые старые у нас – это пальмы, сохранившиеся еще от Паскевича, можно выделить магнолию, питтоспорум, который у нас цветет обалденно зимой, с невероятным ароматом. Люди приходят подышать цветущим растением, полюбоваться красотой. У субтропических растений период цветения – зимнее время.