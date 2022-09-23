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Новый туристический проект «Драгоценное ожерелье Содружества» запустят до конца 2022 года

23 сентября 2022 12:18
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Новости Беларуси. Новый туристический проект «Драгоценное ожерелье Содружества» запустят до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый туристический проект «Драгоценное ожерелье Содружества» запустят до конца 2022 года-1

Он объединит все самые яркие точки стран и городов СНГ. Это поможет совершенствовать и региональное сотрудничество. Сейчас в рамках стратегии развития туризма в Содружестве десятки проектов. Ближайшие – вторые спортивные Игры СНГ, которые пройдут в Беларуси. Так, в Борисове состоится турнир по футболу, в Гродно – соревнования по пляжному волейболу. Состязания примут более 2 500 спортсменов.

Новый туристический проект «Драгоценное ожерелье Содружества» запустят до конца 2022 года-4

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ:
Подобрали с интересом отдельных городов виды спорта. Там есть интересные виды спорта. Они не все олимпийские. Больше чем 25-27 видов спорта, которые мы предложим. Это очень интересно, потому что у нас действительно есть дефицит многосторонних соревнований в рамках СНГ и в рамках международных структур. Первые игры, которые прошли в Казани год назад, показали, что это очень работающая структура. И молодых спортсменов можно подтянуть.

«Флагман – это МТЗ». Вот как белорусские предприятия развивают промышленный туризм (читать здесь).

# СНГ # общество # Алексей Сазонов # Фотофакт

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