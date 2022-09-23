Новый туристический проект «Драгоценное ожерелье Содружества» запустят до конца 2022 года

Он объединит все самые яркие точки стран и городов СНГ. Это поможет совершенствовать и региональное сотрудничество. Сейчас в рамках стратегии развития туризма в Содружестве десятки проектов. Ближайшие – вторые спортивные Игры СНГ, которые пройдут в Беларуси. Так, в Борисове состоится турнир по футболу, в Гродно – соревнования по пляжному волейболу. Состязания примут более 2 500 спортсменов.

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ:

Подобрали с интересом отдельных городов виды спорта. Там есть интересные виды спорта. Они не все олимпийские. Больше чем 25-27 видов спорта, которые мы предложим. Это очень интересно, потому что у нас действительно есть дефицит многосторонних соревнований в рамках СНГ и в рамках международных структур. Первые игры, которые прошли в Казани год назад, показали, что это очень работающая структура. И молодых спортсменов можно подтянуть.