«Флагман – это МТЗ». Вот как белорусские предприятия развивают промышленный туризм

За годы пандемии индустрия путешествий во многих странах потеряла до 70 % доходов. Однако показатель в Беларуси остался на прежнем уровне. Возрос интерес к внутреннему туризму. Сейчас работает маршрутизатор, который позволяет самостоятельно планировать путешествия. Только в Минске находится 655 историко-культурных памятников, также ежегодно в столице проходит свыше 200 культурных мероприятий. Развивается и промышленный туризм.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Предприятия предлагают свои услуги. Конечно, флагман – это МТЗ. У них концепция: фирменный магазин, атрибутика, интерактивная экскурсия «Собери трактор». Неплохой проект получается у Минского часового завода, тут уже в комплексе все представили – совмещение с гастрономическим туризмом, «Лучшая улица», которую они открыли в августе. У них неплохая, на минут 40, интерактивная экскурсия по самому заводу. И сейчас, насколько я знаю, нашли место под музей. Музей тоже будут представлять интерактивно. С 1930 года десятилетиями будет показано, как менялся интерьер в квартирах.

К слову, 28 сентября будет отмечаться Всемирный день туризма. Его девиз в Беларуси – «Переосмыслить туризм».