Прямой эфир

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?

20 сентября 2022 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дарим пригласительные в XVIII-XIX век. Дворец Румянцевых-Паскевичей – солнце Беларуси, которое озарит каждого. Открываем славную главу. За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II дарит русскому генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву Задунайскому деревеньку Гомий с прилегающими территориями.

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?-1

Такое прекрасное место выбрали для дворца на берегах Сожа.
– Раньше по Сожу сплавлялись суда, так как Сож впадает в Днепр. Были торговые, туристические суда. Сейчас по Сожу плавает пароходик, который могут заказать наши туристы и насладиться прекрасным видом нашей набережной, которая, кстати, одна из самых длинных на территории нашей страны и достигает она до трех километров в длину.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей – читать здесь.

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?-3

На 45 гектарах парка закружат аттракционы, порадуют концерты и кафешки. Клад для туристов, город в городе. И все же Меккой остается зимний сад. Мечта блогеров, находка для фотосессий. Этот грин-хаус – гомельский изумруд. Сказочная пещера. На стены словно рассыпали драгоценные камни. Когда-то здесь располагался сахарный завод. Федор Паскевич переоборудовал помещение под оранжерею и прописал вечное лето. А промышленная труба стала отличной обзорной площадкой.

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?-5

Полина Гуцева, младший научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Достигает высотой 35 метров. Пройти нужно 190 ступенек. Очень красивый вид открывается на нашу реку Сож и на центральную часть нашего города.

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?-7

Культурное путешествие вместе с городским оркестром станет еще краше. По выходным живая музыка разливается по всему парку. Для детей подготовили массу познавательных квестов. Так что просвещаться и вдохновляться можно всей семьей.

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?-9

Вадим Барабанов, заведующий отделом научно-просветительской и экскурсионной работы Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Надо рекомендовать приезжать сюда не на день. У нас очень много музейных объектов, их шесть. И для того, чтобы ощутить и насладиться, никуда не спеша, лучше выбрать два дня. Тем более от дворца удобный выход на другие туристические объекты. Например, музей города, музей криминалистики или ряд туристических мест, как Ветка, Корма.

Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?-11

Весной – в тюльпанах, летом – в розах и неизменной вуали из прошлого. Дворец пережил немало реставраций, чтобы предстать перед потомками в лучшем виде. Спешите побывать здесь и загадать желание под часами на башенке.

«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце – подробности.

# Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце
18 сентября 2022 12:50

«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей
18 сентября 2022 12:38

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей

Озеро Долгое – самое глубокое место Беларуси. Вот какие редкие виды рыбы там водятся
08 сентября 2022 08:26

Озеро Долгое – самое глубокое место Беларуси. Вот какие редкие виды рыбы там водятся