Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?

Весной – в тюльпанах, летом – в розах и неизменной вуали из прошлого. Дворец пережил немало реставраций, чтобы предстать перед потомками в лучшем виде. Спешите побывать здесь и загадать желание под часами на башенке.

«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце – подробности.