Одного дня точно будет мало! Почему туристам обязательно нужно посетить Гомель?
Дарим пригласительные в XVIII-XIX век. Дворец Румянцевых-Паскевичей – солнце Беларуси, которое озарит каждого. Открываем славную главу. За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II дарит русскому генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву Задунайскому деревеньку Гомий с прилегающими территориями.
– Такое прекрасное место выбрали для дворца на берегах Сожа.
– Раньше по Сожу сплавлялись суда, так как Сож впадает в Днепр. Были торговые, туристические суда. Сейчас по Сожу плавает пароходик, который могут заказать наши туристы и насладиться прекрасным видом нашей набережной, которая, кстати, одна из самых длинных на территории нашей страны и достигает она до трех километров в длину.
В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей – читать здесь.
На 45 гектарах парка закружат аттракционы, порадуют концерты и кафешки. Клад для туристов, город в городе. И все же Меккой остается зимний сад. Мечта блогеров, находка для фотосессий. Этот грин-хаус – гомельский изумруд. Сказочная пещера. На стены словно рассыпали драгоценные камни. Когда-то здесь располагался сахарный завод. Федор Паскевич переоборудовал помещение под оранжерею и прописал вечное лето. А промышленная труба стала отличной обзорной площадкой.
Полина Гуцева, младший научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Достигает высотой 35 метров. Пройти нужно 190 ступенек. Очень красивый вид открывается на нашу реку Сож и на центральную часть нашего города.
Культурное путешествие вместе с городским оркестром станет еще краше. По выходным живая музыка разливается по всему парку. Для детей подготовили массу познавательных квестов. Так что просвещаться и вдохновляться можно всей семьей.
Вадим Барабанов, заведующий отделом научно-просветительской и экскурсионной работы Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Надо рекомендовать приезжать сюда не на день. У нас очень много музейных объектов, их шесть. И для того, чтобы ощутить и насладиться, никуда не спеша, лучше выбрать два дня. Тем более от дворца удобный выход на другие туристические объекты. Например, музей города, музей криминалистики или ряд туристических мест, как Ветка, Корма.
Весной – в тюльпанах, летом – в розах и неизменной вуали из прошлого. Дворец пережил немало реставраций, чтобы предстать перед потомками в лучшем виде. Спешите побывать здесь и загадать желание под часами на башенке.
«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце – подробности.