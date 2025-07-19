Вековые дубы, чистейшая река и знаменитые мосты – показываем необычное место у агрогородка Нарочь

Добро пожаловать в вилейское зазеркалье! Подвесные мосты через Нарочанку уже стали туристическим брендом. Они влюбляют с первого взгляда и дарят щепотку адреналина. Отправляемся за вдохновением.
Добро пожаловать в вилейское зазеркалье! Подвесные мосты через Нарочанку уже стали туристическим брендом. Они влюбляют с первого взгляда и дарят щепотку адреналина. Отправляемся за вдохновением.
Первая остановка, и воздушный трамплин соединяет деревню Поповцы и агрогородок Нарочь. Это самый северный мост на Нарочанке. Виды здесь как с картины. Живописная речушка идеальна для сплавов на байдарках. На выходных здесь всегда аншлаг.
Ольга Шляпо, директор Вилейского краеведческого музея:
До войны здесь был хороший, основательный мост. В войну его разбомбили, а потом жители построили уже подвесной мостик. Благодаря местным совсем недавно этот мост обновили. Он сегодня имеет эстетический вид, более надежный. Рядом есть пляж, где жители купаются в этой замечательной реке, чистейшая река. И здесь водятся лососевые. Также раки, угри.
А этот мост – самый экстремальный на Нарочанке. Как видите, здесь нет никаких перил.
Роман Рыбочкин, хозяин агроусадьбы:
Он раньше вел к дачам, которых там сейчас не осталось. А сам мост – в прошлом году были просто голые тросы, мы его с местными заново застелили. Здесь красивая дубовая поляна около моста. Дубы там по 200-300 лет, старые – тут таких много.
Где остановиться, чтобы своими глазами увидеть всю красоту местной природы и походить по знаменитым мостам – смотрите в видео.