Вековые дубы, чистейшая река и знаменитые мосты – показываем необычное место у агрогородка Нарочь

Добро пожаловать в вилейское зазеркалье! Подвесные мосты через Нарочанку уже стали туристическим брендом. Они влюбляют с первого взгляда и дарят щепотку адреналина. Отправляемся за вдохновением.

Первая остановка, и воздушный трамплин соединяет деревню Поповцы и агрогородок Нарочь. Это самый северный мост на Нарочанке. Виды здесь как с картины. Живописная речушка идеальна для сплавов на байдарках. На выходных здесь всегда аншлаг.

Ольга Шляпо, директор Вилейского краеведческого музея:

До войны здесь был хороший, основательный мост. В войну его разбомбили, а потом жители построили уже подвесной мостик. Благодаря местным совсем недавно этот мост обновили. Он сегодня имеет эстетический вид, более надежный. Рядом есть пляж, где жители купаются в этой замечательной реке, чистейшая река. И здесь водятся лососевые. Также раки, угри.

А этот мост – самый экстремальный на Нарочанке. Как видите, здесь нет никаких перил.