Более 7 млн иностранцев посетили Беларусь в 2024-м – рассказываем, почему туристы любят ездить к нам

Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма. Ему предшествовал август, который прошел под знаком событийного туризма. Последний месяц лета оказался насыщенным на фестивали, по всей стране было представлено более 250 событий.
И все же главным местом притяжения для туристов остается Минск. И для этого есть множество причин и поводов. В столице создана современная инфраструктура гостеприимства, позволяющая обеспечить прием и комфортное размещение туристов и целых групп, участников значимых мероприятий национального и международного уровней, спортивных форумов, культурных и концертных туров.
Ежегодно у нас проводится около полутысячи мероприятий, многие в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Гостей принимают шесть тысяч объектов общепита, 57 гостиниц, у нас работают 368 экскурсоводов, более 550 организаций туристической деятельности, в которой задействованы более 2,2 тысячи человек. В столице открыты 24 экотропы, а более 40% территории Минска – зеленые насаждения.
Зеленый свет ценителям культурной и развлекательной программы – Минск в этом плане предлагает сотни вариантов времяпрепровождения. Всего у нас 655 историко-культурных ценностей, 17 театров, 30 музеев, 10 галерей, 70 ночных клубов. И 24 предприятия открыты для любителей заглянуть на производственный бэкстейдж.
В 2024 году Беларусь посетили около 7 миллионов гостей. Как обстоят дела с туризмом в главном городе страны – узнали наши корреспонденты.
Верхний город – исторический центр Минска. Ратуша, смотровая площадка, музей истории города, старинные усадьбы. Именно здесь стартуют обзорные вояжи. А проводниками по столице являются более 450 аттестованых экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Музей истории города Минска – точка в маршруте путешественников. Ежедневно объект посещают около 200 человек. Здесь можно узнать историю Минска с IX по XIX век. Торговые ряды, лавки сапожника и керамиста, корчма. Все чем жило и занималось местное население.
Алексей Маркевич, научный сотрудник научно-просветительского отдела Музей истории города Минска:
Музей располагается на археологическом раскопе. То есть здесь вы можете увидеть оригинальные фрагменты монастыря бернардинцев, который располагался прямо на территории нашего музея. Не под стеклом, а в своем первозданном виде, где они располагались. Также людей интересуют религиозный и этнический состав Беларуси. Многих удивляет, что у нас одновременно рядом с православным храмом находится католический костел. Также из уникальных предметов у нас находятся варганы. Это музыкальный инструмент XII-XIII века.
Но не одним зрелищем едины... Столице есть что предложить и чем удивить. В городе работает более шести тысяч объектов общественного питания. Многие специализируются на национальной кухне. Драники, колдуны и мачанка. Попробовать на вкус и даже увезти рецепт с собой может каждый.
С развитием производства становится популярным и промышленный туризм. На минских предприятиях можно узнать, как делают шоколад, собирают бытовую технику и тракторы, создают ювелирные украшения.
Подробности в видео.