Более 7 млн иностранцев посетили Беларусь в 2024-м – рассказываем, почему туристы любят ездить к нам

Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма. Ему предшествовал август, который прошел под знаком событийного туризма. Последний месяц лета оказался насыщенным на фестивали, по всей стране было представлено более 250 событий.

И все же главным местом притяжения для туристов остается Минск. И для этого есть множество причин и поводов. В столице создана современная инфраструктура гостеприимства, позволяющая обеспечить прием и комфортное размещение туристов и целых групп, участников значимых мероприятий национального и международного уровней, спортивных форумов, культурных и концертных туров.

Ежегодно у нас проводится около полутысячи мероприятий, многие в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Гостей принимают шесть тысяч объектов общепита, 57 гостиниц, у нас работают 368 экскурсоводов, более 550 организаций туристической деятельности, в которой задействованы более 2,2 тысячи человек. В столице открыты 24 экотропы, а более 40% территории Минска – зеленые насаждения.

Зеленый свет ценителям культурной и развлекательной программы – Минск в этом плане предлагает сотни вариантов времяпрепровождения. Всего у нас 655 историко-культурных ценностей, 17 театров, 30 музеев, 10 галерей, 70 ночных клубов. И 24 предприятия открыты для любителей заглянуть на производственный бэкстейдж.