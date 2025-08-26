Россия, Китай и страны СНГ – об иностранных туристах в Беларуси рассказал специалист

«Калі ласка, калі ласка ў хату!» Эти строки Петруся Бровки отражают суть нашего народа – радушного, гостеприимного. Белорусы с открытой душой встречают гостей нашей страны. Возможно, именно поэтому наше государство столь популярно среди туристов. Что немаловажно, приезжая к нам однажды, путешественники возвращаются вновь. О том, как будет развиваться белорусский туризм, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В 2024 году республику посетили более 5 миллионов человек – о развитии туризма в Беларуси поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Из каких стран чаще всего приезжают к нам туристы?