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Россия, Китай и страны СНГ – об иностранных туристах в Беларуси рассказал специалист

26 августа 2025 15:28
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«Калі ласка, калі ласка ў хату!» Эти строки Петруся Бровки отражают суть нашего народа – радушного, гостеприимного. Белорусы с открытой душой встречают гостей нашей страны. Возможно, именно поэтому наше государство столь популярно среди туристов. Что немаловажно, приезжая к нам однажды, путешественники возвращаются вновь. О том, как будет развиваться белорусский туризм, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В 2024 году республику посетили более 5 миллионов человек – о развитии туризма в Беларуси поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Из каких стран чаще всего приезжают к нам туристы?

Россия, Китай и страны СНГ – об иностранных туристах в Беларуси рассказал специалист-2

Алексей Русакевич, директор ГУ «Информационно-туристический центр «Минск»:
Если брать статистику 2024 года, конечно, основной поток идет из Российской Федерации, опять же, Китайской Народной Республики. Наши соседи – это Прибалтика, Литва, Латвия, Узбекистан, страны СНГ.

Подробности в видео.

# Алексей Русакевич # Туризм # Юлия Алексеюк

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