В 30-градусный мороз эта криница не замерзает. Где находится белорусский родник, который лечит от болезней?

Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

Анастасия Макеева, корреспондент: Ледяная и очень вкусная.

Причаливаем к Свято-Троицкому источнику. В этом оазисе всегда полно людей. Глоток прохлады в знойный денек на вес золота.

Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:

Самое интересное, что даже зимой в 30-градусные морозы эта криница не замерзает. Получается, что она довольно большой глубины.

И дело не только в изумительном вкусе. Родниковая вода обогащена ионами серебра. Испокон веков как лекарь помогала исцелиться нашим предкам.