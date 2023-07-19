В 30-градусный мороз эта криница не замерзает. Где находится белорусский родник, который лечит от болезней?
Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.
Причаливаем к Свято-Троицкому источнику. В этом оазисе всегда полно людей. Глоток прохлады в знойный денек на вес золота.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Ледяная и очень вкусная.
Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:
Самое интересное, что даже зимой в 30-градусные морозы эта криница не замерзает. Получается, что она довольно большой глубины.
И дело не только в изумительном вкусе. Родниковая вода обогащена ионами серебра. Испокон веков как лекарь помогала исцелиться нашим предкам.
Андрей Воробей:
Кто суставы лечит, кто желудок, кто почки, кто замуж хочет пойти, в купель идет. Здесь рядом была Свято-Троицкая церковь, в декабре 1942 года вместе с жителями деревни Черленки и Щара сожжена, а кринице этой много веков. Здесь небольшое кладбище при церкви. Мы отыскали плиту надгробную, нашли цифру 1790 год, а туристы в прошлом году нашли монету недалеко – 1590 год. Значит, жизнь уже была.
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