«Есть действующая партизанская свеча». Реликвии времён ВОВ собрали в музее-землянке в Мостах

Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

Непроходимые леса и болота сыграли свою роль в годы Великой Отечественной войны. Липичанская пуща превратилась в партизанский край. Здесь вели борьбу с врагом Белостокское и Барановичское соединения. Прочувствовать боевой дух можно в импровизированной землянке.

Все предметы – снаряды, боеголовки, фляги – реликвии суровых будней. От ветерана Гончарука родственники передали соломенный улей, которому больше века. Мед доставляли в госпиталь для скорейшего выздоровления детей. 15 тыс. гектаров заповедного леса и 300-летние дубы. Показываем красоты Липичанской пущи – смотреть здесь.

Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:

В 1942 году для организации партизанского движения в Липичанской пуще прибыл капитан Войтеховский со спецотрядом. Когда я пришел работать сюда в 1980-е годы, я организовал клуб «Патриот» и начал работать с ветеранами. На то время было 43 живых ветерана, от которых нам досталось это наследство, собранные материалы в альбомах.

У нас есть действующая свеча партизанская того времени, мы ее не делали. Смотрите, 45-й калибр, патрон вставлен, в нее заливается горячая смесь. При этой свече учились дети, делали операции раненым, решали какие-то глобальные вопросы.

На экскурсии вам расскажут про белорусского Сусанина, национального героя Иосифа Филидовича. Он был объездчиком у Четвертинского и знал дремучие чащи лучше других. Именно он нашел удачное место для партизанского госпиталя. Вывозить раненых на большую землю было нереально. За связь с красноармейцами сжигали целые деревни. Но тайное стало явным – к Филидовичу домой нагрянули немцы.

Андрей Воробей:

Дед упал на колени, сказал: не убивайте внуков, я вам покажу. И в декабре он ушел с отрядом немецких войск в болото. Нашли его только в марте 1943 года с двумя выстрелами в затылок, вокруг него в радиусе трех километров – более 30 немцев. Он считается белорусским Сусаниным, так как не выдал. Он национальный герой – стоит памятник в Дятлово на площади.

Мемориальный комплекс Шимки молчит о непокоренных героях. 2 650 фамилий, которые сложили здесь головы в годы войны, были вывезены в лагеря, а также те, кого судьба разбросала по разным уголком Советского Союза, но родились в Мостах. Вечная память.