«Водные маршруты от нескольких часов до нескольких суток». Рассказываем, как организуют сплавы по Щарке
Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.
После насыщенной прогулки можно переключиться на активный отдых. Здесь есть все, чтобы прогнать городскую суету и обновиться на лоне природы. Велосипеды и байдарки. На оборудованные турстоянки можно приехать с палатками и провести улетные выходные. Вооружаемся веслами и отправляемся покорять Щарку.
В границах пущи река разливается на 50 километров. Чистейшая и быстроходная, в былые времена по ней сплавляли древесину. Виды – что фотообои. Разноцветье бабочек, аромат речной мяты, объятия леса. Дыхание природы освежает. Только не забудьте пройти небольшой инструктаж, чтобы миновать коряги, и следите за погодой, чтобы не нарваться на грозу.
Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:
Разработаны водные маршруты от нескольких часов до нескольких суток. Есть заказ на пять суток. Это довольно приличное расстояние, если от Слонима до Мостов плыть, это 120 километров. На протяжении всего маршрута у нас оборудованы стоянки, где есть кемпинги. Заболоченные территории переходят в высокие, обрывистые берега, зверей можно встретить.
– А кто здесь из рыбы водится?
– Рыбы здесь доволи много: от сома-гиганта, которого можно выловить более 100 килограммов. Лещ, линь. Показатель чистой воды – есть раки.
– Мы приехали из Гродненского университета имени Янки Купалы. Здесь очень хорошо, и в конце у нас всегда вкусная уха.
– Может сплавляться абсолютно любой – от новичка до профессионала.
– Здесь очень мелко, хорошо даже для детей. Они всегда, когда идут с нами в поход, плавают, наслаждаются этим местом.
– Хочется еще, чтобы это никогда не прекращалось.
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