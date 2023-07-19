«Водные маршруты от нескольких часов до нескольких суток». Рассказываем, как организуют сплавы по Щарке

Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

После насыщенной прогулки можно переключиться на активный отдых. Здесь есть все, чтобы прогнать городскую суету и обновиться на лоне природы. Велосипеды и байдарки. На оборудованные турстоянки можно приехать с палатками и провести улетные выходные. Вооружаемся веслами и отправляемся покорять Щарку.

В границах пущи река разливается на 50 километров. Чистейшая и быстроходная, в былые времена по ней сплавляли древесину. Виды – что фотообои. Разноцветье бабочек, аромат речной мяты, объятия леса. Дыхание природы освежает. Только не забудьте пройти небольшой инструктаж, чтобы миновать коряги, и следите за погодой, чтобы не нарваться на грозу.