«Белохвостый орлан, два гнезда есть». Вот какие редкие животные поселились в Липичанской пуще

Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

Можете почувствовать себя Маугли. Идем знакомиться с пушистым семейством Липичанки. Здесь обитают олени, лоси, рыси, волки, зайцы, барсуки и многие другие. На стендах немало любопытного. Например, в скорости лидируют травоядные, их свыше обезопасили от хищников. Сафари впечатлит и откроет новые факты.

Анастасия Макеева, корреспондент:

С трудом верится, что косолапый медведь – 56 километров в час, почти авто. Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:

К счастью, у нас его нет. Но говорят, подходит, где-то возле Лиды ходил.

Про бобра можно многое рассказать. Есть плотина 700 метров – наверное, с трудом можно поверить. Это его работа. Бобер 20 килограммов весом, под водой может 15 минут задержку дыхания делать.

Барсук очень интересный, он не агрессивен, с ним могут жить многие поколения, и норы могут использоваться несколько столетий.

Дарим пригласительный на лесной концерт. Солируют белые цапли и серые журавли. Мостовский край славится птичьим царством. Пролетом и на постоянке – 127 видов махнут вам крылом. Среди эксклюзивных – черный аист, большой крохаль, малый подорлик. Рай для пернатых. На берегах установлены вышки, где с биноклем можно понаблюдать за жизнью птиц. Сейчас разгар утиных историй.

Андрей Воробей:

Белохвостый орлан, два гнезда есть. Размах крыльев больше ширины моих рук, это самый большой хищник Европы. Питается 80 % рыбой. Большие дупла – это больше хищники, совиные, маленькие – это мухоловки.

– Такой отель для птиц.