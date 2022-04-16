«Все продукты дешевле». С 15 апреля для жителей Литвы и Латвии в Беларуси действует безвиз

Граждане Литвы и Латвии начали пользоваться правом безвизового въезда в Беларусь. Такое решение действует с пятницы, 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По территории Беларуси жители Прибалтийских республик могут перемещаться без ограничений. На границе достаточно предоставить документ для выезда, зеленую карту и отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Заметное оживление сегодня уже с самого утра в Браславе Витебской области. Кто-то воспользовался безвизом, чтобы посмотреть достопримечательности Беларуси. Другие – чтобы посетить магазины и приобрести наши продукты.

То, что мы можем из Латвии приехать сюда… Я ни разу тут не был. Просто посмотреть, именно хотел посмотреть, что такое Беларусь. Для меня нужна виза, а сейчас виза не нужна.

Взяли для стола что-то, для себя что-то. Все продукты дешевле.

Все дешевле. И масло дешевле у вас, чем у нас. У нас цены очень поднялись по сравнению с вашими, конечно.