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Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах

18 января 2023 10:03
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Парк животных в Барановичах – экзотическая планета. Отдельное государство с очень симпатичными пушистиками. Более 100 видов зверушек. Каждый найдет друга по душе и оставит проблемы за воротами.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-1

Яна Лошакевич, специалист по маркетингу и туризму парка животных:
Тут у нас Замковая площадь. Европейские вольеры в необычном стиле. И еноты есть, и необычные виды приматов, обезьянок, есть даже кенгуру, ламы.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Как переносят наши белорусские морозы?

Яна Лошакевич:
Комфортно переносят, у них большая, густая шерсть. У них есть навесики, где они могут защититься от плохих погодных условий.

Анастасия Макеева:
У каждого вида животного своя квартирка, везде разный дизайн, разный интерьер.

Яна Лошакевич:
Где-то из соломы, где-то из шишек, абсолютно разные домики.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-4

Эксклюзива немало. Вояж по разным континентам в кармане. Знакомьтесь, священные коровы Индии – зебу. Эти глаза напротив растопят каждого. Малыши контактные и рады гостям. А мы переводим стрелки и отправляемся в компанию лемуров. Мир ночных обитателей станет открытием.

Яна Лошакевич:
Тут у нас живет цивета. Их уже двое. Очень интересные животные, очень любят лазить по деревьям, а еще она изготавливает самое дорогое кофе в мире, поэтому те, кто хочет попробовать, пожалуйста, приезжайте. Она обитает в Гималаях, в Китае. Очень любит как хищник мясо, также лакомится овощами и фруктами. В нашей экспозиции еще можно увидеть пака это самый необычный грызун, можно увидеть шиншиллы, чилийскую белку.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-7

После ночного мира шагаем на локацию «Лясныя таямнiцы». Зимой заснеженные тропинки волшебны. Уединение с природой – полный релакс. Здесь можно увидеть величественных зубров, американских бизонов, благородных и пятнистых оленей. Овечки и козочки разных пород в свободном доступе. Если догоните, можете погладить.

Анастасия Макеева:
Мы просто попали в какую-то зимнюю сказку. Я даже растерялась от такой красоты. И это все можно погладить?

Яна Лошакевич:
Тут животные находятся в естественной среде. Они подходят к нашим посетителям, не боятся животные. Это наши лани, бэмби, наши девочки, очень любят морковочку, сушечки.

Анастасия Макеева:
А откуда к вам приехали эти лани?

Яна Лошакевич:
Это мы в Беларуси их купили, в лесхозах. Мы купили недавно у Витебского зоопарка 18 ланей. Они прямо оттенка белого, тоже волшебного. Это ежедневная кропотливая работа, чтобы животное тебя узнавало, не боялось человека. Мы подкармливали вкусняшками.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-10

Анастасия Макеева:
Необязательно ехать в Лапландию, можно приехать сюда в Барановичи, чтобы получить те же самые волшебные кадры.

Каждый сезон яркая программа. Но если вы приедете на новогодние праздники, вас ожидают нарядные аллеи с огоньками, рождественские фотозоны и масса сказочных персонажей.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-13

Что может водяной подарить? Лягушку могу подарить, могу снежинку подарить. Побываете в моей бочке, и все ваши желания обязательно сбудутся, представляете.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-16

В этом году гостям предстояло отыскать 4 кристалла: воды, земли, воздуха и огня. Разгадать загадки Эльзы, пошутить с Матроскиным, устоять перед чарами Бабы Яги и помочь князю Киевскому справиться с вирусом забывчивости. Захватывающий квест оценили дети и родители.

Пройдя через Царьград, королевство ледяной магии и другие испытания, всех ожидали хороводы у елки. Дед Мороз и Снегурочка зажигали на танцполе и никого не оставили без подарков.

Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах-19

Все интересно, сказка, действительно, как попали в детство. Хорошее новогоднее настроение.

Парк животных будет расширяться. В планах дикое сафари с покатушками на джипах. Будет горячо.

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# Туризм # Туризм # Яна Лошакевич # Анастасия Макеева # Фотофакт

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