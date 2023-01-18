Хотите посмотреть на экзотических зверей? Тогда обязательно съездите в парк животных в Барановичах

Парк животных в Барановичах – экзотическая планета. Отдельное государство с очень симпатичными пушистиками. Более 100 видов зверушек. Каждый найдет друга по душе и оставит проблемы за воротами.

Яна Лошакевич, специалист по маркетингу и туризму парка животных:

Тут у нас Замковая площадь. Европейские вольеры в необычном стиле. И еноты есть, и необычные виды приматов, обезьянок, есть даже кенгуру, ламы. Анастасия Макеева, корреспондент:

Как переносят наши белорусские морозы? Яна Лошакевич:

Комфортно переносят, у них большая, густая шерсть. У них есть навесики, где они могут защититься от плохих погодных условий. Анастасия Макеева:

У каждого вида животного своя квартирка, везде разный дизайн, разный интерьер. Яна Лошакевич:

Где-то из соломы, где-то из шишек, абсолютно разные домики.

Эксклюзива немало. Вояж по разным континентам в кармане. Знакомьтесь, священные коровы Индии – зебу. Эти глаза напротив растопят каждого. Малыши контактные и рады гостям. А мы переводим стрелки и отправляемся в компанию лемуров. Мир ночных обитателей станет открытием. Яна Лошакевич:

Тут у нас живет цивета. Их уже двое. Очень интересные животные, очень любят лазить по деревьям, а еще она изготавливает самое дорогое кофе в мире, поэтому те, кто хочет попробовать, пожалуйста, приезжайте. Она обитает в Гималаях, в Китае. Очень любит как хищник мясо, также лакомится овощами и фруктами. В нашей экспозиции еще можно увидеть пака – это самый необычный грызун, можно увидеть шиншиллы, чилийскую белку.

После ночного мира шагаем на локацию «Лясныя таямнiцы». Зимой заснеженные тропинки волшебны. Уединение с природой – полный релакс. Здесь можно увидеть величественных зубров, американских бизонов, благородных и пятнистых оленей. Овечки и козочки разных пород в свободном доступе. Если догоните, можете погладить. Анастасия Макеева:

Мы просто попали в какую-то зимнюю сказку. Я даже растерялась от такой красоты. И это все можно погладить? Яна Лошакевич:

Тут животные находятся в естественной среде. Они подходят к нашим посетителям, не боятся животные. Это наши лани, бэмби, наши девочки, очень любят морковочку, сушечки. Анастасия Макеева:

А откуда к вам приехали эти лани? Яна Лошакевич:

Это мы в Беларуси их купили, в лесхозах. Мы купили недавно у Витебского зоопарка 18 ланей. Они прямо оттенка белого, тоже волшебного. Это ежедневная кропотливая работа, чтобы животное тебя узнавало, не боялось человека. Мы подкармливали вкусняшками.

Анастасия Макеева:

Необязательно ехать в Лапландию, можно приехать сюда в Барановичи, чтобы получить те же самые волшебные кадры. Каждый сезон яркая программа. Но если вы приедете на новогодние праздники, вас ожидают нарядные аллеи с огоньками, рождественские фотозоны и масса сказочных персонажей.

Что может водяной подарить? Лягушку могу подарить, могу снежинку подарить. Побываете в моей бочке, и все ваши желания обязательно сбудутся, представляете.

В этом году гостям предстояло отыскать 4 кристалла: воды, земли, воздуха и огня. Разгадать загадки Эльзы, пошутить с Матроскиным, устоять перед чарами Бабы Яги и помочь князю Киевскому справиться с вирусом забывчивости. Захватывающий квест оценили дети и родители. Пройдя через Царьград, королевство ледяной магии и другие испытания, всех ожидали хороводы у елки. Дед Мороз и Снегурочка зажигали на танцполе и никого не оставили без подарков.