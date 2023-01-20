Инклюзивный туризм в Беларуси. Какие возможности для путешествий есть у людей с инвалидностью?

Знаменитые дворцово-парковые ансамбли и замки, мемориальные комплексы и музеи, храмы и монастыри. Отправиться в увлекательное путешествие по Синеокой теперь может каждый. Во всех регионах Беларуси разработаны десятки маршрутов для людей с особыми потребностями.

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

В нашей государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы есть разделы, которые способствуют популяризации подобного вида туризма. В последние два года в рамках этой госпрограммы за счет бюджетного финансирования были разработаны два серьезных экскурсионных тура по Гродно, Полоцку, чтобы люди могли самостоятельно путешествовать по этим городам. В прошлом году была издана методическая брошюра, посвященная развитию инклюзивного туризма как в мире, так и в Республике Беларусь.

Искусство без границ. Свою необычную программу туристам с ограниченными возможностями предлагает и столица. Посещение уникальных экспозиций Национального исторического музея – незабываемый опыт. Его инклюзивный проект поможет раскрыть все грани народного творчества. Экскурсии, квесты, мастер-классы. Без внимания не останется ни один гость культурного пространства.

Алена Бухал, куратор проекта «Включись в музей»:

На выставке история без границ есть восемь тактильных станций, с которыми можно взаимодействовать. И это помогает всем без исключения посетителям более полно понять предмет. Сейчас мы стоим с вами перед жерновами, и все посетители могут посмотреть эти камни, они даже крутятся.

Здесь проходят легкие реконструкции каких-то обрядовых действий, люди начинают между собой общаться. Это имеет широкие возможности для социализации людей с инвалидностью и для их абилитации. В некоторых случаях даже для реабилитации. Особенным посетителям сотрудники музея также предоставляют шанс примерить на себя роль организатора светских мероприятий. Алена Бухал:

В мае в республиканскую акцию «Ночь музеев» у нас был замечательный опыт, когда к нам пришли музыканты, вокально-инструментальный ансамбль «Столица» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Они здесь давали концерт.