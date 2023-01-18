Побывали в катехетическом колледже в Барановичах. Чем уникально это место?

Музей Библии в Барановичском Катехетическом колледже посещают туристы разных конфессий и взглядов. Таких всего два на всю страну. Еще один в столице. Окунуться в мир Библии, где для католической церкви готовят преподавателей воскресных школ, сам Бог велел. Источник универсальных ценностей, глубочайшее собрание мудрости, в котором можно найти ответы и черпать силы вечно.

Ксендз Андрей Рылко, канцлер Пинской епархии, преподаватель Барановичского Катехетического колледжа:

Когда мы открываем эту большую библию, то, что мы можем увидеть на выставке, это библиотека. Само слово Библия с древнегреческого языка переводится как книги – собрание разных книг, которые появились в разную эпоху. За каждой книгой кроется целая эпоха, люди, которые под Божьим вдохновением создавали вот этот святой текст. Основа основ – Ветхозаветная Библия и 10 заповедей, которые Бог передал через Моисея. Моральные законы не устаревают. Нужно жить в добре, счастье и мире. Священные тексты создавали люди, которые жили в конкретные времена и эпохе. А началось все на территории современного Израиля и соседних стран. Ксендз Андрей Рылко:

Стрелочками здесь изображен маршрут выхода древнего израильского народа из египетского рабства, о котором описывается в Библии. В Библии читаем, что 40 лет продолжалось это путешествие на территорию современного Израиля, где дальше уже продолжалась история избранного народа.

После Второй мировой войны в Кумране, на границе Израиля и Египта, пастух случайно нашел в пещере глиняные сосуды со свитками. Ученые исследовали и оказалось, что тексту Библии почти 2 тысячи лет. Лучшее доказательство, что из поколения в поколение текст передавался неискаженным. В музее даже можно примерить на себя роль монахов. Оказаться в скриптории, где они днями, месяцами, всю жизнь посвящали безошибочному переписыванию Библии. Ксендз Андрей Рылко:

Здесь есть готовый текст Библии на русском языке, можно взять стих из Библии любой открыть, его переписать. Можете представить себе, что вы в средневековом монастыре.

Здесь можно перевернуть календарь на 2 тысячи лет назад и оказаться в гостях у израильской семьи. Глава семейства плетет сети. Во все времена рыболовство было хлебным промыслом. Многие апостолы Иисуса Христа также рыбачили. Мама – хранительница очага. На ее плечах готовка и воспитание малышей. Ксендз Андрей Рылко:

Холодильников не было, жаркий климат, надо было как-то хранить продукты, широко использовалась соль в литургии, посвящениях часто используется, в церквях, как символ чего-то, что нас хранит. Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь у вас не только соль, здесь целый калейдоскоп специй.

Ксендз Андрей Рылко:

Это не просто специи, которые мы можем встретить на Ближнем Востоке, это те, о которых нам рассказывает Библия. Например, имбирь. Говорится о нем, что это напиток здоровья, который готовится при помощи имбиря и других специй. И в наше время ценится и используется. Предлагаем насладиться природой Палестины. Зеленый мир, воспетый в Библии. Оливковое дерево – источник прохлады в зной, драгоценный лекарь и основа пропитания. Еще один символ – виноград. Иисус Христос во время «Тайной вечери» говорил апостолам, что после смерти останется с ними – в хлебе и вине.