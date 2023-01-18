Побывали в катехетическом колледже в Барановичах. Чем уникально это место?
Музей Библии в Барановичском Катехетическом колледже посещают туристы разных конфессий и взглядов. Таких всего два на всю страну. Еще один в столице. Окунуться в мир Библии, где для католической церкви готовят преподавателей воскресных школ, сам Бог велел. Источник универсальных ценностей, глубочайшее собрание мудрости, в котором можно найти ответы и черпать силы вечно.
Ксендз Андрей Рылко, канцлер Пинской епархии, преподаватель Барановичского Катехетического колледжа:
Когда мы открываем эту большую библию, то, что мы можем увидеть на выставке, это библиотека. Само слово Библия с древнегреческого языка переводится как книги – собрание разных книг, которые появились в разную эпоху. За каждой книгой кроется целая эпоха, люди, которые под Божьим вдохновением создавали вот этот святой текст.
Основа основ – Ветхозаветная Библия и 10 заповедей, которые Бог передал через Моисея. Моральные законы не устаревают. Нужно жить в добре, счастье и мире. Священные тексты создавали люди, которые жили в конкретные времена и эпохе. А началось все на территории современного Израиля и соседних стран.
Ксендз Андрей Рылко:
Стрелочками здесь изображен маршрут выхода древнего израильского народа из египетского рабства, о котором описывается в Библии. В Библии читаем, что 40 лет продолжалось это путешествие на территорию современного Израиля, где дальше уже продолжалась история избранного народа.
После Второй мировой войны в Кумране, на границе Израиля и Египта, пастух случайно нашел в пещере глиняные сосуды со свитками. Ученые исследовали и оказалось, что тексту Библии почти 2 тысячи лет. Лучшее доказательство, что из поколения в поколение текст передавался неискаженным. В музее даже можно примерить на себя роль монахов. Оказаться в скриптории, где они днями, месяцами, всю жизнь посвящали безошибочному переписыванию Библии.
Ксендз Андрей Рылко:
Здесь есть готовый текст Библии на русском языке, можно взять стих из Библии любой открыть, его переписать. Можете представить себе, что вы в средневековом монастыре.
Здесь можно перевернуть календарь на 2 тысячи лет назад и оказаться в гостях у израильской семьи. Глава семейства плетет сети. Во все времена рыболовство было хлебным промыслом. Многие апостолы Иисуса Христа также рыбачили. Мама – хранительница очага. На ее плечах готовка и воспитание малышей.
Ксендз Андрей Рылко:
Холодильников не было, жаркий климат, надо было как-то хранить продукты, широко использовалась соль в литургии, посвящениях часто используется, в церквях, как символ чего-то, что нас хранит.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь у вас не только соль, здесь целый калейдоскоп специй.
Ксендз Андрей Рылко:
Это не просто специи, которые мы можем встретить на Ближнем Востоке, это те, о которых нам рассказывает Библия. Например, имбирь. Говорится о нем, что это напиток здоровья, который готовится при помощи имбиря и других специй. И в наше время ценится и используется.
Предлагаем насладиться природой Палестины. Зеленый мир, воспетый в Библии. Оливковое дерево – источник прохлады в зной, драгоценный лекарь и основа пропитания. Еще один символ – виноград. Иисус Христос во время «Тайной вечери» говорил апостолам, что после смерти останется с ними – в хлебе и вине.
Ксендз Андрей Рылко:
Ветхозаветный текст Библии – Тора, ее нельзя было при чтении трогать руками, только при необходимости, чтобы этот свиток принести, открыть, установить и начинать читать, чтобы не дотрагиваться до текста, существовала специальная указочка. Мужчины, которые читали или молились библейским текстом, настолько проникались этим словом божьим. Маленькие свиточки тоже носили на челе, специальные были филактерии, и на руке. Это символизировало то, что мы хотим, чтобы слово Бога было в нашей голове, что мы действуем так, как говорит нам божье слово.
Желающие могут попробовать себя в древней клинописи. Интерактива в музее немало. А значит, впечатлений хватит надолго.
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