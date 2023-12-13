Прямой эфир

У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно

13 декабря 2023 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Музей археологии под открытым небом в Беловежской пуще – живая машина времени. От Каменного века до принятия Христианства. На 20 гектарах застыла древняя история. Как и чем жили наши предки? Рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно-1

Антон Мороз, заведующий археологическим музеем под открытым небом в Беловежской пуще:
В 1991 году в Альпах была найдена мумия человека, полностью замороженного. Ему было 46 лет, ростом он был 1,60 метра. И сохранилась полностью одежда. Как оказалось, этот человек жил 3 000 лет до нашей эры, и он получил свое название: человек-этци.

У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно-4

Мы эту одежду полностью воссоздали, и у нас есть примерное представление, как у нас на территории Беларуси одевались и в чем ходили, так как был товарообмен. При нем была найдена накидка от дождя, сделанная из болотной травы, снегоступы, которые могли использоваться как болотоходы. Была найдена шапка из бобровой шкуры. Шуба, сделанная из козьей шкуры.

У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно-7

На поясе висел кремниевый нож. У нас ученые делали эксперимент. Делали надрез таким ножом и делали надрез скальпелем. Где делали надрез таким ножом, там рана быстрее заживает.

Но что интересно, на нем было 50 татуировок! У него были больные суставы. Раньше при помощи таких татуировок с болезнью боролись. Делались раны, и туда засыпались чернила из трав.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетерке. Удивительный музей в Беловежской пуще! Читайте здесь.

# История # Туризм # Антон Мороз # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах
05 декабря 2023 13:49

Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах

В Брестской области сохранилась церковь XVII века с 300-летними иконами. Показываем священное место
05 декабря 2023 13:47

В Брестской области сохранилась церковь XVII века с 300-летними иконами. Показываем священное место

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб
05 декабря 2023 13:44

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб