У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно

Музей археологии под открытым небом в Беловежской пуще – живая машина времени. От Каменного века до принятия Христианства. На 20 гектарах застыла древняя история. Как и чем жили наши предки? Рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Антон Мороз, заведующий археологическим музеем под открытым небом в Беловежской пуще: В 1991 году в Альпах была найдена мумия человека, полностью замороженного. Ему было 46 лет, ростом он был 1,60 метра. И сохранилась полностью одежда. Как оказалось, этот человек жил 3 000 лет до нашей эры, и он получил свое название: человек-этци.

Мы эту одежду полностью воссоздали, и у нас есть примерное представление, как у нас на территории Беларуси одевались и в чем ходили, так как был товарообмен. При нем была найдена накидка от дождя, сделанная из болотной травы, снегоступы, которые могли использоваться как болотоходы. Была найдена шапка из бобровой шкуры. Шуба, сделанная из козьей шкуры.

На поясе висел кремниевый нож. У нас ученые делали эксперимент. Делали надрез таким ножом и делали надрез скальпелем. Где делали надрез таким ножом, там рана быстрее заживает.

Но что интересно, на нем было 50 татуировок! У него были больные суставы. Раньше при помощи таких татуировок с болезнью боролись. Делались раны, и туда засыпались чернила из трав.