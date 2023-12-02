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Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетёрке. Удивительный музей в Беловежской пуще!

02 декабря 2023 09:44
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Декабрь стартовал. Волшебные каникулы не за горами. И если вы собираетесь в Беловежскую пущу, на родину дедов морозов и зубров, знайте, это не единственные фишки заповедной долины.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетёрке. Удивительный музей в Беловежской пуще!-1

Спешим представить Археологический музей под открытым небом, единственный и неповторимый. От Каменного века до принятия христианства. Здесь можно стать частью первобытного племени, поучаствовать в боях с готами и окунуться в славянские ремесла.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетёрке. Удивительный музей в Беловежской пуще!-4

Такое разнообразие жилищ было в Каменном веке, на любой цвет и вкус.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетёрке. Удивительный музей в Беловежской пуще!-7

Антон Мороз, заведующий Археологическим музеем под открытым небом в Беловежской пуще:
Все зависело от территории, где наши предки находились. Если была лесистая местность, они делали жилища полностью из коры. А если была степная местность, тогда уже могли делать вот такие шалаши из сена, тростника. Кстати, у нас на этом месте был найден клад нуклеусов. Кремний имел очень большую ценность. Здесь было найдено 8 кусков. Человек, который здесь был, закопал, ушел и обратно не вернулся.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетёрке. Удивительный музей в Беловежской пуще!-10

Далее смотрите в видео

# Музей # общество # Антон Мороз # Анастасия Макеева # Фотофакт

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