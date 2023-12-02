Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетёрке. Удивительный музей в Беловежской пуще!

Антон Мороз, заведующий Археологическим музеем под открытым небом в Беловежской пуще:

Все зависело от территории, где наши предки находились. Если была лесистая местность, они делали жилища полностью из коры. А если была степная местность, тогда уже могли делать вот такие шалаши из сена, тростника. Кстати, у нас на этом месте был найден клад нуклеусов. Кремний имел очень большую ценность. Здесь было найдено 8 кусков. Человек, который здесь был, закопал, ушел и обратно не вернулся.