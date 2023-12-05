В Брестской области сохранилась церковь XVII века с 300-летними иконами. Показываем священное место

Доропеевичи встречают колокольным звоном. Испокон веков место было святым. Здесь сохранилась церковь XVII века, памятник полесского деревянного зодчества. Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы построили униаты в далеком 1671 году. Словно корабль, храм плывет по волнам мирской суеты, дарит умиротворение и лечит душу. И все же, как святыня выстояла столько веков? Ответ – в добротном дереве.

Иерей Владимир Федорук, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Борогородицы в д. Доропеевичи:

Выбирали деревья, которые росли на определенных местах. Зимой, когда нет этого движения сока. Стены построены из сосны. Пол, в одном месте мы пытались его реконструировать, весь из дуба сделан, причем в два слоя. И он залит полностью красной глиной. Прошло уже 350 лет, когда пытались какие-то доски поменять. Практически нереально их сорвать.

В царское время в 1900-х годах церковь реставрировали, сделали резной иконостас, обшили внутри досками и возвели колокольню. В Первую мировую она стала наблюдательным пунктом, и службы прекратились. Но традиции звонарства здесь сохраняют и передают из поколения в поколение. Самое старое дерево Беларуси растет возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб – подробности здесь. Со стен уютной церкви смотрят небесные покровители и, кажется, знают про нас все. Доропеевичская святыня славится своими иконами. Особенно почитают ее ровесниц.