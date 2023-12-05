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Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах

05 декабря 2023 13:49
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Не теряем нить и отправляемся в Доропеевичский дом фольклора. Здесь гостей хлебосольно встречает дочь легендарной мастерицы Степаниды Степанюк. Валентина Ивановна переняла дар по наследству и теперь сама создает гардеробчик на кроснах. Приоденет по-малоритски и откроет немало тайн из полесского сундука.

Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах-1

Валентина Готовчиц, народный мастер Республики Беларусь по ткачеству:
Вот в таком платье замуж выходила моя прабабушка. Этим костюмам по 150 лет, а эти современные. Вот эти ромбики-крестики символизировали жизнь, васильки – это уже под современное. Замужняя девушка без передника не должна была выходить! Хозяйка носила, ну и для удобства, она в нем все несла. Дрова в передник она наложила понесла.

Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах-4

Плат – что ягодка малоритского строя, идеально завершает образ. Сейчас головной убор упростили на манер кокошника, а в былые времена наматывали по три метра самотканого льна. Причем у каждой господыньки была вышита своя эмблема рода. Огромные платки завязывали уже после замужества. Закрывали волосы и шли нарядные в церковь.

Подробнее в видеоматериале.

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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