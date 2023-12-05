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Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб

05 декабря 2023 13:44
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На полесской волне! Улетаем на юго-запад страны. Край вековых дубов, деревянных церквей, яркого ткачества и гречишного хлеба. Стартуем с деревни Новое Роматово. Посреди коренных лесов живет волшебство. 

Не исключено, что в 1300-х годах во времена правления князь Витовт, который владел Брестом, приезжал сюда на охоту.

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб-1

Посланник из веков. Он кроной небо подпирает. За всеми семь веков наблюдает. Как мудрый старец наставляет. Толстая кора – что жилы. Мощь великана будоражит. Вашему вниманию – черещатый дуб-патриарх, источник силы.

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб-3

Лариса Мельник, начальник бюро по охране труда Малоритского лесхоза:
Выявил его у нас лесничий Овсяник Леонид Александрович, и он тогда пригласил научных сотрудников. Они его обследовали. В 1996 году зарегистрировали как ботанический памятник природы республиканского значения. У него где-то 1,96 метра в диаметре, высота 35-40 метров. На сегодня является самым высоким деревом, по крайней мере, у нас, в Малоритском районе.

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб-5

Сколько сменилось поколений, князей и царей, не счесть, а дуб только хорошеет. Единственное ненастье, по словам местным жителей, настигло в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие захватчики зверски срезали и вывозили лесное богатство. Шрам от пилы не врет. Но властелин остался непокоренным и выстоял для потомков. Лесной знахарь славится своими исцелениями.

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб-7

Лариса Мельник:
Есть такие поверья, что, когда рождался сын, садили дуб. То есть он считался как мужское начало. Когда ребенок болел, брали его волосы либо ногти, прятали в какое-то отверстие в дуб. И когда ребенок перерастал эту высоту, у него уходили эти болезни.

Сюда приезжают люди лечиться. Был случай, когда я здесь работала, приезжал бывший спортсмен со своим оборудованием. Он измерял энергетику и говорил, что благодаря нашим деревьям он вылечился и встал на ноги, когда у него были очень большие проблемы со здоровьем.

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб-9

Именно здесь находится самое старое дерево Беларуси!

Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб-11

Его величество царь-дуб в представлении не нуждается. Ему около 850 лет. Он также гордо носит статус памятника природы. До того как богатыря поразила молния, его рост был 46 метров. Сейчас на метров 10 меньше. А вот диаметр остался неизменным – около двух метров. Берите друзей, водите хороводы и просите о главном. Кто загадывает желание с чистой душой, обречен на успех.

# Туризм # Анастасия Макеева

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