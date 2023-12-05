Самое старое дерево Беларуси растёт возле Малориты. Посмотрите на могучий царь-дуб

Не исключено, что в 1300-х годах во времена правления князь Витовт, который владел Брестом, приезжал сюда на охоту.

Посланник из веков. Он кроной небо подпирает. За всеми семь веков наблюдает. Как мудрый старец наставляет. Толстая кора – что жилы. Мощь великана будоражит. Вашему вниманию – черещатый дуб-патриарх, источник силы.

Лариса Мельник, начальник бюро по охране труда Малоритского лесхоза: Выявил его у нас лесничий Овсяник Леонид Александрович, и он тогда пригласил научных сотрудников. Они его обследовали. В 1996 году зарегистрировали как ботанический памятник природы республиканского значения. У него где-то 1,96 метра в диаметре, высота – 35-40 метров. На сегодня является самым высоким деревом, по крайней мере, у нас, в Малоритском районе.

Сколько сменилось поколений, князей и царей, не счесть, а дуб только хорошеет. Единственное ненастье, по словам местным жителей, настигло в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие захватчики зверски срезали и вывозили лесное богатство. Шрам от пилы не врет. Но властелин остался непокоренным и выстоял для потомков. Лесной знахарь славится своими исцелениями.

Лариса Мельник:

Есть такие поверья, что, когда рождался сын, садили дуб. То есть он считался как мужское начало. Когда ребенок болел, брали его волосы либо ногти, прятали в какое-то отверстие в дуб. И когда ребенок перерастал эту высоту, у него уходили эти болезни.

Сюда приезжают люди лечиться. Был случай, когда я здесь работала, приезжал бывший спортсмен со своим оборудованием. Он измерял энергетику и говорил, что благодаря нашим деревьям он вылечился и встал на ноги, когда у него были очень большие проблемы со здоровьем.