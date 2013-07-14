Туризм в Беларуси: почему отдых иногда может оказаться слишком экзотическим

Новости Беларуси. Природа обделили Беларусь жарким климатом, песочными пляжами, но щедро снабдила уникальными озерами и средневековыми замками. Только вот расставить ловушки в нужных местах мы пока не умеем или не хотим. Почему отдых иногда может оказаться уж слишком экзотическим?

«Практически закрытая от туризма, Белоруссия таит в себе удивительные возможности для отдыха». Так презентуют отдых в нашей стране на российских туристических сайтах. Явно подчеркивая нераскрытый потенциал. И, тем не менее, «скататься» в Беларусь соседи очень даже не против. Да так, что в славящейся гостеприимностью стороне сами коренные жители едва ли не манерно «понаехали».

Эксперимент: корреспондент вместе с оператором отправляются в туристическую фирму, которая располагается как раз на вокзале.

Идем по указателям. Пришли в турпункт не вовремя. Работает он здесь лишь до обеда, но есть еще один офис. Не говорящий по-русски человек не поймет, где это «вверх по эскалатору, направо». Конечно, если ему не повезет и он не придет до 14.00.

Какая-то географическая головоломка. Но мы же настырные туристы. Добираемся до цели.

Турменеджер приветливо оживляется, засыпая предложениями. Естественно, Мир – Несвиж, Хатынь, обзорная по столице.

В принципе, вежливо рассказали, объяснили, куда можно пойти. Претензий нет.

«Отдых в Белоруссии может оказаться на удивление экзотическим...» И здесь нельзя не согласиться. Если отправиться не в раскрученные туры а-ля «Мир – Несвиж», а, к примеру, дикарем.

Новогрудок. Теперь поток туристов в первой столице ВКЛ поубавился. Приезжает примерно 25 тысяч экскурсантов в год, из них четверть – иностранцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Федорчук, заведующая сектором физической культуры, спорта и туризма отдела образования Новогрудского райисполкома:

Часик-два погуляли посмотрели и поехали дальше, а нам бы все-таки хотелось этого туриста задержать здесь хотя бы на два дня.

Руины на замковой горе, дом-музей Адама Мицкевича, музей Ноговгрудского гетто – минимальный туристический набор достопримечательностей для организованных экскурсий. Предложений на каждом шагу здесь не встретишь. Парадоксально, но инициативу, скорее, придется проявить самим путешественникам. Так что те, кто приехал «дикарем», может столкнуться с трудностями, если не заметит культурный SOS – всемирно известное обозначение туристско-информационного центра.

Откровенно говоря, заезжим рады, но заманчивые ловушки особо не расставлены. За памятными магнитами и сувенирами вообще, как в поисковую операцию.

Людмила Федорчук, заведующая сектором физической культуры, спорта и туризма отдела образования Новогрудского райисполкома:

Слабые места, конечно, в первую очередь гостиница. На площади ведется строительство. Строится гостиница «Европа». В историческом месте.

Лилия Владимировна:

Наша гостиница постоянно, можно сказать, занята, на 90%.

Ресепшен мини-гостиницы. Это как раз один из примеров частной инициативы. Номера в отеле в центре Новогрудка почти всегда заняты. Пенсионерка Лилия Владимировна работает здесь администратором.

Лилия Владимировна:

Новогогрудчина – жемчужина, можно сказать, туризма.

Это не завербованный агент – пенсионерка 9 лет проработала директором турфирмы и сама когда-то водила экскурсии, потому постояльцам и буклет туристско-информационного центра предложит, и историческую лекцию прочитает.

9 аккуратных номеров на 20 человек. Конечно, не все включено, но туристы из Европы, Израиля, России и Америки частенько останавливаются здесь на ночлег. Вот и семья полковника в отставке из Могилева уже пять дней здесь проживает. Облюбовали они местное озеро Свитязь. Правда, от гостиницы до него километров 25, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Турист:

Если бы гостиница была какая-нибудь, то остановился и все.

Озеро действительно уникальное. Кадры со спутника – правильная округлая форма, Свитязь, как блюдце. Кристально чистая вода, прозрачное дно даже на глубине 8 метров, белый песок и пологий вход. Мы даже отправились на подводную видеоохоту.

Уникален водоем и по своему биоразнообразию: встречаются здесь краснокнижные растения и даже виды, которые есть еще только на острове Ява. В прибрежном лесу сплелись сосна и дуб, рядом прямо из березы растет маленький дуб. Однако до натуралистичной лирики добрался с варварской прозой человек.

Погода для памятника природы заказника «Свитязянский» устроила передышку. В солнечный час-пик отдыхающих у акватории лесного озера до 10 тысяч. Автомобильная очередь растягивается на километры. Несколько лет назад экологи серьезно обеспокоились: выдержит ли подарок природы Свитязь такой наплыв. Ведь то, что больше века назад вдохновляло Адама Мицкевича на баллады, превращается в грязный курорт. Инфраструктура здесь только начинает развиваться. На все озеро только один санаторий.

Ольга Лазарко, турист (Россия):

Я приехала из Москвы. Мне очень нравятся белорусские места, очень дружелюбные люди. Мы уже третий год лечим ребенка и себя в Беларуси.

По экскурсиям, конечно, предложение невелико, хотя у вас есть что посмотреть. Хотели, но сорвалось, потому что не набралась группа.

Выгодное географическое положение, казалось бы, и местным жителям намекает: пора заняться бизнесом.

Людмила вместе с мужем в Беларусь приехала из Адлера.

Людмила:

Новогрудок чем-то Адлер напоминает. Я иногда даже забываю и предлагаю мужу поехать в Адлер.

Решили вспомнить черноморское прошлое и открыли агроусадьбу. Недалеко от озера сдаются домики. Супруги – ремесленники. У них есть и кузня, где они проводят для постояльцев мастер-классы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила:

Тут у нас шашлыки пожарить, посидеть у мангала, в беседке.

Только вот развлечений на самом деле немного, кроме солнечных ванн, купания и лодочного проката.

Турист:

Немножко лучше надо было бы приозерный сервис. Вот в этих палатках практически ничего нет. В прошлом году было немножко лучше. Здесь были аттракционы для детей.

Парадоксально. А вот предпринимательница Зинаида Петровона конкурентам по общепиту из соседних палаток только рада. Сама-то в приозерном бизнесе уже почти 10 лет.

Зинаида Кивач, предприниматель:

Приехала первый раз на озеро Свитязь, отдыхающих много было, а кушать нечего. Я подумала, да и мне ж заняться особо нечем было. И вот уже 10-й год каждое лето здесь. Всегда все свежее. Продукции на второй день никогда не остается. Всегда расходится.

В 2013 году в заказнике заработало управление. Первый год работает в тестовом режиме. Пока главное – научить людей культурно отдыхать.

Александр Витальевич на озере почти поселился. Главное, не пропустить, как он говорит, вспышку. Один с утра нарушил (не там припарковался), и пример заразителен. Хотя есть в заказнике несколько парковок, одна из которых платная с видеонаблюдением. На озере работают все службы: от правоохранителей до лесников.

Александр Качан, директор Республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»:

За последнюю неделю 6 административных протоколов.

Мы пришли к выводу с руководством района, что нам надо с детства прививать культуру. Поэтому вся направленность деятельности будущего эколого-развлекательного центра будет направлена на обучение детей: как вести себя, как уважать свою природу.

Для тех, кто приехал с палаткой, есть специальный палаточный городок – на берегу стоянку разбивать запрещено. Но то и дело туристы нарушают закон.

Вот группа минчан облюбовала тихий лесной уголок возле глади.

Александр Качан, директор Республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»:

Размещение палаток, разведение костров, тем более заготовка дров, здесь запрещена.

Хоть незнание законов не освобождает от ответственности, для невнимательных – отдельная экскурсия к знакам.

Еще вчера новенький знак – очередной памятник человеческого варварства. И тут уже и непонятно: не то культура диктует правила сервису, не то наоборот.