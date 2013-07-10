Смиловичский сельскохозяйственный лицей победил в республиканском конкурсе на лучший турпоход сразу в двух номинациях

Новости Беларуси. Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей Червенского района одержал победу в республиканском конкурсе на лучший турпоход. Причем сразу в двух номинациях.

Учащиеся и преподаватели учреждения за 7 лет объехали всю Минскую область. Прошли на байдарках более 15 рек, в том числе Неман и Березину. Традиционными стали вело- и автопробеги. В том числе и по местам боевой славы.

Во время походов молодые люди не только знакомятся с историей родного края, но и благоустраивают населенные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.