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Центр экологического туризма «Станьково»: экотропы, площадки для наблюдения за животными, конеферма, аттракционы и военно-исторические комплексы

07 июля 2013 15:13
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Новости Минской области. Изучать историю родной страны отдыхая! В Минской области возле деревни Станьково есть уникальный комплекс - центр экологического туризма. Он достаточно молодой - первых посетителей принял в 2011 году. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться! Экотропы, площадки для наблюдения за животными, конеферма, аттракционы и, самое главное, военно-исторические комплексы «Партизанский лагерь» и «Минский укрепрайон».  

О том, как строился центра экологического туризма и как он строился - в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Туризм # Агротуризм

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