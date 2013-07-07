Центр экологического туризма «Станьково»: экотропы, площадки для наблюдения за животными, конеферма, аттракционы и военно-исторические комплексы

Новости Минской области. Изучать историю родной страны отдыхая! В Минской области возле деревни Станьково есть уникальный комплекс - центр экологического туризма. Он достаточно молодой - первых посетителей принял в 2011 году. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться! Экотропы, площадки для наблюдения за животными, конеферма, аттракционы и, самое главное, военно-исторические комплексы «Партизанский лагерь» и «Минский укрепрайон».

О том, как строился центра экологического туризма и как он строился - в программе «Центральный регион» на СТВ.