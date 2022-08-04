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Темп роста 269% — в Минской области стало больше туристов

04 августа 2022 14:42
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Новости Беларуси. Спустя два года гостиничный бизнес и в мире, и в Беларуси начал приходить в себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске растет загрузка гостиниц, экспорт их услуг. За полгода столичные отели предоставили туристических услуг на 4 миллиона 400 тысяч долларов. Показатель увеличился на 75 % по сравнению с таким же периодом 2021 года. Одновременно белорусские гостиницы существенно снизили тарифы на проживание – в пределах 30-50 % к докризисным расценкам. В отелях категории 4 звезды средний ценник составляет 130 рублей за номер.

Темп роста 269% — в Минской области стало больше туристов-1

Туристическая отрасль постепенно оживает не только в столице, но и в регионах. В первом полугодии экспорт туристических услуг в Минской области достиг 11 миллионов долларов. Темп роста почти 269 % к уровню аналогичного периода прошлого года, что внушает местным властям большой оптимизм.   

Больше новостей экономики за 4 августа читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере туризма # Наталья Надольская

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