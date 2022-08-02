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Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе

02 августа 2022 13:00
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Экзотика рядом, пристегните ремни. Улетаем на Браславские озера – райские просторы. В объятиях воды здесь десятки островов. Голубое ожерелье, сапфир – как только не называют красоты национального парка, рассказали в проекте «Земля памяти».

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-1

Отдых для души. Прописаться на лоне природы легко. В нацпарке четыре базы отдыха и турстоянки на любой вкус. Кто-то бронирует местечко под солнцем с января, кто-то – на месте и по факту. Но такого эксклюзива вы точно не найдете. Отель в дикой природе, номера под ключ – как хотите назовите эту поляну сервиса с беседками, пирсами для рыбалки и кострищем для ухи.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-4

Юлия Павловская, начальник отдела туризма, экологического просвещения и информационного обеспечения национального парка «Браславские озера»:
Такие туристические стоянки в Республике Беларусь – только в национальном праке «Браславские озера». 79 турстоянок, 10 из которых – это стоянки заказного типа, которые нужно бронировать. Данная стоянка рассчитана примерно до 15 человек и является одной из самых востребованных.

Медвежонок скучает без внимания людей, а 1 200 видов растений образуют ковёр. Каков заповедный мир браславского нацпарка? Подробности.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-7

Расскажите, что готовите.
– Это, по-моему, узбекское блюдо казан-кебаб называется. Это будет очень вкусно, потому что ингредиенты все наши, белорусские. Картошка, мясо.
Как вообще здесь отдыхается?
– Воздух замечательный, после Минска здесь, кажется, голова кружится от такого воздуха. Абстрагироваться от трудовых дней, от рутины этой, реально освободиться от всего. Потом с новыми силами в бой.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-10

Натур-романтик. Каждое лето Браславские озера превращаются в палаточный городок. На стоянках общего типа могут разместиться до 80 человек. Доступный отдых и новые знакомства.

Бронировать заранее ничего не нужно, администрация обилетит на месте.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-13

Работа работой, а сон, конечно, по расписанию.

Турслет на «Перетяге» меж Струсто и Снудами – для многих маст-хэв лета. Немало путешественников из стран-соседок.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-16

Мы из Москвы, здесь уже второй раз, я был 10 лет назад. Очень красивая природа, отличные озера, прекрасные люди.
– Успели уже искупаться?
– Конечно.
Как водичка?
Прекрасно.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-19

Юлия Павловская:
Люди приезжают со своими палатками, размещаются, выбирают удобное для себя место, располагаются и отдыхают. Обустроено каждое место беседкой, кострищем, мусоросборники. Также имеется большая хорошая спортивная площадка, детская площадка, оборудован пляж, размещен пункт проката лодок, катамаранов, велосипедов.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-22

Отдых с нашей семьей мы предпочитаем активный. Здесь хороший воздух, вода, как говорят местные жители, обладает целебными свойствами, достаточно там сероворода и ионов серебра.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-25

С этой стоянки можно отправиться по маршруту Снуды-Струсто. Часовая прогулка на кораблике с птичьим хором и шумом воды – релакс и батарейка (два в одном). Местный штурман покажет акваторию с другого ракурса.

Прозрачность воды – 10 метров. Рассказываем про Браславские озера, которым 10 тысяч лет – читайте далее.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-28

Артур Капуста, капитан:
На Чайчине у нас проходят квесты.
– А что за квесты?
– Квесты пиратские, надо найти в бутылках подсказки. В итоге в конце находят ящик, сундук с золотом. Все довольные. На этом же острове можно купаться и отдохнуть.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-31

Браславская ривьера. На этом «голден бич» летом негде яблоку упасть. Загар ложится идеально, в том числе благодаря активностям. Сапборды, каяки, байдарки. Яхты здесь на любой вкус, компанию и кошелек. Каникулы мечты.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-34

Анастасия Макеева, корреспондент:
Отдых по-королевски люкс среди яхт. Это почти дом на воде. Что здесь есть?

Галина Курбан, заместитель директора физкультурно-спортивного клуба «Дривятич»:
Да, тут расставляем, у нас получается стол полноценный, также у нас есть плита, умывальник, есть туалет.
– Это из разряда все включено?
– Да. All inclusive.
 И сколько стоит такое райское удовольствие?
– Два часа 165 рублей.
– А сколько сюда влазит человек?
– До 8 человек.
– Если всем сложиться на восьмерых, то и ничего. Шикарно, чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-37

Профессиональные инструкторы из парусной школы научат ходить любого. Дядя Броня уже сам – местная достопримечательность. Бороздит родные просторы уже 20 лет. К берегам придет с попутным ветерком и без – вот это уровень.

Анастасия Макеева:
Только ли по этому центральному озеру Дривяты катаете или можете еще где-то?

Галина Курбан:
Нет, можем еще по озеру Струсто, Войсо и Снуды.
Сколько стоит такое удовольствие?
На этой яхте стоит час 50 рублей.

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе-40

Бронислав Юран, инструктор по яхтингу:
Это шкото грота, а это румпель. Это как руль в машине, так в яхте румпель. Вот эта поперечная балка – гик. В шутку говорим: если гик по голове гикнет, то вы гикнитесь. Довольные очень остаются, потому что не только рассказываешь о яхтинге, но и о самом Браславе, о людях. Кофе можно взять. Сделать снимки. У нас есть четыре острова. Есть остров Любви. Сзади вас остров Разлуки
– А да любви еще, значит, далеко?
Наш край это маленькая Швейцария, можно сказать.

Компас наш. Мы знаем, где подзарядиться силами. Новая порция приключений через неделю.

# Отдых # Туризм # Юлия Павловская # Артур Капуста # Анастасия Макеева # Галина Курбан # Бронислав Юран # Фотофакт

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