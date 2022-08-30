Таких мельниц больше нет в стране. Посмотрите, как белорус восстановил древнее сооружение

Геннадий Конон, директор туристической компании:

Она была застрахована в 1888 году. Один специалист сказал, что это на XVII век похоже. Таких мельниц, которые были посажены прямо на реку, насколько я знаю, в Беларуси нет. Болото – это старое русло, как раз остатки старой Жижмы. Она протекала прямо здесь, через подвал. Там стоял механизм. И она уходила в том направлении.

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