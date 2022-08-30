Таких мельниц больше нет в стране. Посмотрите, как белорус восстановил древнее сооружение

15 километров от Лиды. Виды, как со старинной гравюры. Былая водяная мельница в агрогородке Дворище – дитя реконструкции.
15 километров от Лиды. Виды, как со старинной гравюры. Былая водяная мельница в агрогородке Дворище – дитя реконструкции.
Энтузиаст Геннадий Конон не просто вернул к жизни здание, но и создал туркомплекс с палаточным городком, рыбалкой, региональной кухней и дегустацией фирменного пенного напитка.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Место старинное, атмосферное. Какого года рождения эта мельница?
Геннадий Конон, директор туристической компании:
Она была застрахована в 1888 году. Один специалист сказал, что это на XVII век похоже. Таких мельниц, которые были посажены прямо на реку, насколько я знаю, в Беларуси нет. Болото – это старое русло, как раз остатки старой Жижмы. Она протекала прямо здесь, через подвал. Там стоял механизм. И она уходила в том направлении.
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