Угощали осетриной, поросёнком на вертеле. Почему один пир в белорусском замке длился 2 месяца?

Какой званый ужин без охоты? Это было любимое хобби княжеской элиты. Галерея чучел – трофеи белорусских лесов. С ними можно в пир на весь мир.
Какой званый ужин без охоты? Это было любимое хобби княжеской элиты. Галерея чучел – трофеи белорусских лесов. С ними можно в пир на весь мир.
Ну все. Принцесса. Нет! Королевна!
Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костер. Какие средства наказания были в Лидском замке? Читайте далее.
Шикарный банкет в Лидском замке на рубеже 1421-1422 годов устроили в честь свадьбы польский король Ягайло с Софьей Гольшанской. Ему было за 70, ей – 17. Никто не мог подаровать наследника, а молодая жена осчастливила тремя сыновьями!
Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Третий сын – это Казимир, который был очень сильно похож на Ягайло, его еще прозвали Ягеллончик. Династия Ягеллонов правила по всей Европе около 200 лет. А все начиналось у нас в замке с этого свадебного пира, который длился два месяца. Видите, чем угощали? Осетр, репа, поросенок запеченный, тогда была натуральная пища, окорок. Еда была вся натуральная, запеченная на вертеле.
Щит против тевтонцев. Рассказываем историю Лидского замка, который построили 700 лет назад – подробности.