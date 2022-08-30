Угощали осетриной, поросёнком на вертеле. Почему один пир в белорусском замке длился 2 месяца?

Какой званый ужин без охоты? Это было любимое хобби княжеской элиты. Галерея чучел – трофеи белорусских лесов. С ними можно в пир на весь мир.

Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костер. Какие средства наказания были в Лидском замке? Читайте далее.

Шикарный банкет в Лидском замке на рубеже 1421-1422 годов устроили в честь свадьбы польский король Ягайло с Софьей Гольшанской. Ему было за 70, ей – 17. Никто не мог подаровать наследника, а молодая жена осчастливила тремя сыновьями!

Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:

Третий сын – это Казимир, который был очень сильно похож на Ягайло, его еще прозвали Ягеллончик. Династия Ягеллонов правила по всей Европе около 200 лет. А все начиналось у нас в замке с этого свадебного пира, который длился два месяца. Видите, чем угощали? Осетр, репа, поросенок запеченный, тогда была натуральная пища, окорок. Еда была вся натуральная, запеченная на вертеле.