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Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костёр. Какие средства наказания были в Лидском замке?

30 августа 2022 20:07
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Северо-восточную башню в конце XIV – начале XV века пристроил внук Гедимина Витовт. Музей в ней, как средневековый тур – с загадками алхимиков и проделками ведьм. Комната пыток на первом этаже – зрелище не для слабонервных.

Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костёр. Какие средства наказания были в Лидском замке?-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Как наказывали в то время?

Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костёр. Какие средства наказания были в Лидском замке?-3

Максим Чирский, реконструктор:
Гэта, напрыклад, называецца скрыпкай. Калi жанчыны сварыліся, то сюды адной жанчыны шыя, сюды дзве рукі. Сюды другой жанчыны шыя, сюды дзве рукі, i сварыцеся сабе далей.

Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костёр. Какие средства наказания были в Лидском замке?-5

Гэта ведзьмiна крэсла. Калi былi зялёныя вочы, рыжыя валасы – адразу на вогнішча. Калi жанчына важыла менш за 50 кілаграмаў – адразу вогнішча. Апускалі ў ваду. Калі яна захлябнецца, значыць, што яна не ведзьма, а калi яна выжывае, то ведзьма, i яе адразу на вогнішча.

Щит против тевтонцев. Рассказываем историю Лидского замка, который построили 700 лет назад – подробности.

# История # Туризм # Анастасия Макеева # Новости Гродно и Гродненской области

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