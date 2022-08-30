Если женщина весила меньше 50 кг – сразу на костёр. Какие средства наказания были в Лидском замке?

Северо-восточную башню в конце XIV – начале XV века пристроил внук Гедимина Витовт. Музей в ней, как средневековый тур – с загадками алхимиков и проделками ведьм. Комната пыток на первом этаже – зрелище не для слабонервных.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Как наказывали в то время?

Максим Чирский, реконструктор:

Гэта, напрыклад, называецца скрыпкай. Калi жанчыны сварыліся, то сюды адной жанчыны шыя, сюды дзве рукі. Сюды другой жанчыны шыя, сюды дзве рукі, i сварыцеся сабе далей.