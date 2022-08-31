Лошади за вкусняшку готовы идти за вами куда угодно. Какие развлечения есть для туристов в Лиде?

Так! Адзін упаў. Падымайся!

Самое главное – насытят впечатления! Заряда хватит на год вперед! Средневековые забавки, театрализованные, анимационные программы помогут влиться в эпоху и выпрямить спину.

Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:

Для маленьких школу археологии мы проводим. Есть специальная песочница. Перчатки. Даем белые перчатки, кисточки, фрагменты керамики там закапываем, и они по всем нормам археологических исследований проводят здесь раскопки. В итоге они получают дипломы. Что прошли школу юных археологов.

– В общем, здесь будет интересно всей семье: и маме, и папе, и детям.

15 километров от Лиды. Виды, как со старинной гравюры. Былая водяная мельница в агрогородке Дворище – дитя реконструкции. Перченая кладка выглядят хорошо – брутальная фотозона.

Внутри еще интереснее. Хозяин создал музей быта, колорита, где вас ждет полное погружение в мир предков с ремеслами и гардеробчиком. А также рыцарский зал – фильм о мужестве на века, история лидской шляхты в гербах и доспехах. Живой интерактив поможет найти роль на месте событий.

Дружок, настоящая лиса. Буду самая модная.

Кепку меняем на шлем. Тяжеловато. Скоро запахнет сладкой ванилью и корицей. В планах – пекарня, где гости сами смогут замесить хлебушек и отдать его в добрые руки мастера. Такой ароматный сувенир придется по вкусу, как и сплавы на байдарках.

Белорусский тренд. Сегодня в Синеокой уже более 50 маршрутов по водной глади. От широких и спокойных до узких и драйвовых, как местная Жижма. В чистейшей воде танцуют водоросли, сияют кувшинки, обитают форель и хариус! Приключения за поворотом.

Геннадий Конон, директор туристической компании:

Здесь и косули, и кабаны водятся. Вчера группа увидела какую-то большую птицу, похожую на попугая. Здесь несколько маршрутов. Самый интересный – 12 километров. Он начинается возле Вороново и заканчивается недалеко от нас. 20-30-40 километров – вариативность достаточно высокая. По Неману можем еще недели две путешествовать. Люди приходят уставшие, иногда, когда не повезет с погодой, замерзшие. Они попадают в каминный зал с официантами и хорошей музыкой, и вот эта работа на контрасте стоит того, чтобы приехать именно сюда.

Очень удобно, как на такси. Он такой горячий! А какая температура? 38? Класс. Я ему заодно массаж буду делать.