Щит против тевтонцев. Рассказываем историю Лидского замка, который построили 700 лет назад

Адрес приключений – Лидский район. Добро пожаловать на островок Понеманья, в замковую столицу.

Телепортируемся на 700 лет назад, когда князь Гедимин в 1323-м возвел оборонительную крепость, щит против тевтонцев и врагов. Гостей ожидает рыцарский экшн.

Збiраем войска на Грундвальд. Нам патрэбны волаты. Мы зараз паглядзiм, хто з вас на што здольны.

Пачнём ваша навучанне. Гэта меч, гэта шчыт. Гэтым бiць, гэтым абараняцца. Харашо рубіце! Пойдзе з намi ў бой!

Хто перастраляе пана-кашталяна, будзе ўзначальваць харугву лучнiкаў. Нацягваем – агонь! Паспрабуйце! Ну, пакуль вы зарадзiце, то ўжо i замак возьмуць.

Пара боевых уроков, и можно почувствовать себя Жанной Д’Арк или Анастасией Слуцкой. Пламенную жемчужину возвели пленные волыняне за пять лет. Причем строили зимой, когда замерзали реки и болото. Камни свозили с окрестностей. Кирпич-пальчатку делали на месте. В раствор добавляли гашеную известь. Анастасия Макеева, корреспондент:

Лидский замок очень напоминает Кревский замок, это правда?

Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:

Да, это очень удачное сравнение. Кревский и Лидский замки построил князь Гедимин. Это замки-близнецы. Была такая оборонительная линия Медники-Лида-Крево-Новогрудок. Замки-кастели, чтобы мы не пускали врага, который хочет продвинуться вглубь Великого княжества Литовского и занять столицу. Замковая величь – продукт реставрации-реконструкции. Северная война и шведы оставили лишь фрагменты стен, но южная пережила все и всех. Седовласый волот – практически оригинал!

Касалась рука Гедимина, Ягайло, Витовта, и мы в XXI столетии тоже можем прикоснуться и загадать желание.

Анна Некрашевич:

Маленькие окошки – это бойницы, через которые оборонители замка вели оборону. Прямоугольные были для лучников, а арочные – для арбалетчиков. У западной, северной, восточных стен были казармы, где жило войско, которое обороняло. Недалеко от северной стены, ближе к центру, был домик коменданта, или каштеляна. С восточной стороны было два колодца и кузница. Больше ничего на территории замка не было, потому что люди здесь находили укрытие.

Анастасия Макеева:

А вот это что за чудо техники такое? Анна Некрашевич:

Это средневековый туалет, который назывался данскер. Это была гигиена. Тут же была река, и все нечистоты уносило водой.

По летописи, в стенах Лидского замка происходили заседания судов, сеймов, находились архивы и библиотеки. Отец Гедимин построил юго-западную башню. Предполагают, что на первом этаже была церковь, а наверху князь останавливался на ночлег. Интерьеры воскресили в духе эпохи. Экспозиция, что пожолклые страницы истории. Согреваемся атмосферой.

Анна Некрашевич:

Вы сидите на княжеском стуле, греетесь у камина, под ногами шкура быка, на стенах – шкуры животных. Это для того, чтобы в помещении сохранять тепло. Кровати были разборные, их можно было перевозить с места на место. И спали не на ортопедических матрасах, а на сене.

– Даже князья?

– Да, даже князья.

Анастасия Макеева:

Не было интернета в те времена. Чем люди занимались? Анна Некрашевич:

В те времена была очень распространена игра в шахматы. Через игру в шахматы командиры могли проследить стратегию боя, как в той или иной ситуации себя вести.

У нас есть такая шахматная фигурка – ладья, XIV-XV век. Их в Беларуси 31 единица. Фотография нашей шахматной фигурки помещена в энциклопедию «Археология и нумизматика Беларуси». Храброе сердце! Стальной характер. Второй уровень – зеркало военных событий. Когда звенели мечи и защищали родину. В витринах – оригинальные доспехи и оружие, находки археологов на территории замка на вес золота. Подковки от рыцарских сапог, шпора для лошадей.

Анна Некрашевич:

Это меч XV столетия. Он называется короткий меч с клеймом – пассауский волк. Именно в Германии были высококлассные мастера оружейного дела. Это единичные экземпляры. В мире их около 100 единиц. Воины были 150-160 сантиметров. Здесь гравировка автопортрета распятия, то есть люди на войну шли с Божьим благословением.

Максим Чирский, реконструктор:

Тэўтонскі ордэн асаджваў замак 12 разоў, але ж нi разу яго не ўзяў. I толькі на 13 раз з-за паразы нехта адкрыў вароты ноччу. І тады Тэўтонскі ордэн варваўся ў замак, і перарэзалі, канешне, усіх. У такіх вось даспехах ваявалі нашыя ваяры. Гэта пальчаткі «пясочны гадзіннік», гэта наруч, гэта наплечнік, гэта кіраса, гэта шлем, шлем называецца бацынет. Забрала называецца хундсгугель, у перакладзе з нямецкай мовы «псіная морда».