Строился для проведения сеймов. История Нового замка в Гродно

Анастасия Макеева, корреспондент:

Знакомство с Гродно лучше всего начинать на левом берегу Немана. Здесь можно обняться с городом покрепче и лицезреть его во всей красе. Начинаем выходной знатно и шагаем по ковровой дорожке в XVIII век. Новый замок – маст-хэв для туристов.

Маргарита Мазанович, научный сотрудник Гродненского историко-археологического музея:

Центральная часть замка была предназначена для приема гостей, высокопоставленных людей. Уже в крыльях замка могли располагаться покои короля и его слуг. Сохранилось здание кордегардии, королевской пекарни, кухня до наших дней не сохранилась. В бинокле истории 1673-й. Принимается решение, что каждый третий сейм должен собираться в Гродно. Выбор пал на Старый Замок, но после Северной войны он был в плачевном состоянии. Быть новой резиденции – повелевает Август II Сильный. К большой стройке участник Северной войны так и не смог приступить. Да и финансы пели романсы. Благое дело продолжил уже его сын Август III и возвел роскошный палац в стиле рококо.

Маргарита Мазанович:

Можем видеть его портрет рядом с портретом жены, которую звали Мария Юзефа. У этой пары было 14 детей. И именно при этом короле был построен наш Новый замок. Строительство началось в 1737 году, буквально за пять лет возводят красивую королевскую резиденцию по проекту Карла Фридриха Пепельмана. Через два года здесь собирается первый сейм Речи Посполитой. На сейм приезжала очень разнообразная публика. Помимо послов могли приезжать различные шулеры, по сути, город во время сеймов превращался в большой карнавал.

Центральная фигура – Станислав Август Понятовский. Последний король Речи Посполитой. Восхищался искусством, но из-за мягкого характера был не в силах провести реформы. Смута приводит к первому разделу в 1772-м. Новая Конституция не имела веса. В войне с Российской империей поражение было неизбежно. В 1793-м послы прибывают в Новый замок, чтобы подписать мирные договора, но неожиданно для них грянул второй раздел.

Маргарита Мазанович:

Уже 25 ноября 1795 года Понятовский, прожив год здесь, в королевской резиденции, подписывает акт отречения от престола. В последний год существования Речи Посполитой прожил в этом замке под домашним арестом. Но, что интересно, он устраивает здесь такие четверги Понятовского. Он принимал здесь людей на пирах. До нас дошло это бюро, которое принадлежало лично последнему королю Речи Посполитой Станиславу Августу Понятовскому. Таких бюро у короля было несколько. Это своеобразный письменный стол. Крышка стола отбрасывалась. Можно было подписывать различные документы. Ходят даже мысли, что именно за этим бюро Понятовский подписал акт отречения от престола.

В 1807-м залы превратились в больничные палаты. Здесь расположился госпиталь российского войска. Великая Отечественная война не прошла бесследно. Во время освобождения города в замок попадает бомба. История сгорает дотла. Выжили лишь ворота. За операцию спасения взялся известный советский архитектор Владимир Вараксин. К 1952 году дворец восстал из пепла и приобрел наряд в стиле сталинского ампира. До 90-х годов здесь заседал обком партии. А после памятник архитектуры занял историко-археологический музей. Единственный в Беларуси, который располагается на территории двух бывших королевских резиденций. В Старом и Новом замке. Милости просим. Анастасия Макеева:

Здесь почти как в Оперном театре.