«Меч становится главным оружием». Как были вооружены воины XIII века?

Новый замок славится оружейной. От Средневековья до начала ХХ века. Пять залов, тысяча экспонатов. Среди которых археологические находки, подарки и ручная работа.

Маргарита Мазанович, научный сотрудник Гродненского историко-археологического музея:

Представлены достаточно необычные предметы – клад, который был найден обычными учениками гродненской средней школы на левом берегу реки Немана. Скорее всего, это было захоронение воина. В пользу этой версии говорит меч, вот лезвие меча было умышленно сломано. С начала XIII века меч становится главным оружием воина, его часто передавали из поколения в поколение. Но в данном случае, скорее всего, просто решили сделать так, чтобы меч умер вместе с его хозяином.

Обмундирование весило около 33 килограммов. Гардеробчик для настоящих мужчин. Вашему вниманию – турнирный рыцарский доспех XIV века. В такой броне двигаться было сложно, и воину помогали взобраться на коня. Остроносые башмаки – это не ласты, дань готическим трендам и верный помощник. Они позволяли плотно держаться в стремени и не улетать с вороного. Падение было равно поражению. Подняться в таком панцире одному было не под силу.

Маргарита Мазанович:

Первая военная форма появляется в стране-законодательнице мод, во Франции. В витрине у нас представлены образцы формы из Российской империи. Внизу эполеты, которые носили на плечах, то есть это прототип современных погон, на них тоже нашивали звездочки, которые показывали чин кавалера. И рядом представлены головные уборы. Ведут свое начало от средневековых шлемов, но уже в отличие от шлемов они не носились для охраны головы. Скорее всего, они носились как дополнение к военной форме. Самый распространенный головной убор – кивер. Солдат в таком кивере выглядел очень красиво и воинственно. Носить этот головной убор было крайне неудобно. Некоторые образцы этих шапок могли весить до 2 килограммов.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Внимание туристов привлекает вот этот экспонат. На самом деле, это не мини-шпага, а настоящие шампуры. Во все времена шашлыки были любимым деликатесом. Особенно после охоты в Гродненской пуще. Магия на полотнах. Отдельный зал посвящен живописи. Среди эксклюзива картина Натальи Гончаровой. А вы знали, что жену Пушкина называли амазонкой русского авангарда и она была самой дорого продаваемой художницей? По соседству еще одна гордость. Возможно, этот «Мужчина с лопатой» – подлинник Казимира Малевича. Основателя школы кубизма и супрематизма. Если это так, то шедевр будет единственный в Беларуси. Время покажет. А пока устроим кругосветку в мире животных.

Анастасия Макеева:

У вас здесь много кто обитает, и бабочки порхают. Скажите, благодаря кому эта коллекция вообще создалась? Маргарита Мазанович:

Коллекция начала формироваться еще в 20-е годы прошлого века. Благодаря любителю природы из Гродно Станиславу Живна. Некоторое время он жил в Америке, ездил с экспедициями по всему миру, собирал чучела животных. Позднее возвращается в Гродно, решил создать музей природы. Анастасия Макеева:

Вот мы с вами уже на Северном полюсе. Все вспомнят этот мультик «Ледниковый период».

Маргарита Мазанович:

Медведь имеет свою историю. Житель Гродненского зоопарка. При жизни его звали Ураган, по меркам жизни медведя, он действительно был долгожителем. Потому что в дикой природе живут 15-20 лет, а в зоопарке в районе 30 лет. Сегодня это один из самых любимых экспонатов среди наших посетителей. Особенно среди детей. Просвещаться в Новом замке можно бесконечно. Океан вдохновения. Приглашаем. Анастасия Макеева:

Есть ли у вас тут потусторонние гости?

Маргарита Мазанович:

Замок не был бы замком, если бы не было таких легенд. Во времена больницы здесь могли умирать люди. Возможно, есть какие-то призраки. Сторожа могут рассказывать, что какие-то шорохи слышат. Рассказывали даже легенды, что рояль ночью играл. Рекомендуем прихватить монетку на память. Меж Старым и Новым замком звенит монетный двор. На таких устройствах чеканили 500 лет назад. Королевский дукат времен Стефана Батория, виды Гродно или портреты правителей. Вам и молот в руки. Анастасия Макеева:

Много уже у туристов ваших сувениров?