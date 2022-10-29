Узнали интересное о жизни в белорусской деревне XIX века. А в конце – трогательная легенда о местных влюблённых

В Бердовке можно порадовать себя сувенирами от кружковцев и прогуляться по залам. На втором этаже разместили любопытную экспозицию по обработке льна с прасницами и гребешками. А этот сундук, обшитый внутри старинными газетами, помнит самого Дембовецкого и хранит тайны за замком, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

«Они ведут себя как хозяева». Узнали, откуда призраки в белорусском поместье, и даже попробовали «словить» их на камеру – смотрите здесь.

Александр Парфенчик, директор Бердовского культурно-досугового центра: 1890-1891-й. Можем почитать, посмотреть, как жили в то время. Востребованы были и железные дороги, и печатные машинки мы видим. «Правительственный вестник».

На первом этаже откроет двери музей семьи. Приглашаем на свадебное застолье 1950-1980 годов. Ретрофото и вещи – все от лидчан. Платья, украшения, авто, угощения – праздничный кортеж и советские традиции умиляют. Здесь проводят выездные росписи, можно спеть хором, поучаствовать в обрядах и сделать семейный оберег. Горько!

– Очень стильное. – Понравилось, да? – Да, 1956 год. Сейчас уже у этой невесты правнуки, наверное. – Конечно. Во все времена говорили: если молодожены жили счастливо, богато, за счастье взять именно подвенечное платье и надеть следующей невесте. Сейчас украшают машины шарами, а раньше, в 1973 году, лебедями – лебединая верность.

Прощаемся с Бердовкой и не забываем загадать желание. С этим деревом связана грустная легенда. Дочь Дембовецкого Анна влюбилась в первого парня на деревне Яна. Губернаторская дочь и простолюдин встречались тайком, пока любимого не забрали в рекруты на 25 лет. Не судьба. В знак своей верности пара посадила канадский клен и липу.

Александр Парфенчик:

Анна превратилась в голубку и летает по нашему прекрасному пейзажному парку, ждет своего суженого и соединяет сердца влюбленных. Поэтому у нас дерево желаний. А по весне с этого канадского клена идет недолго, но очень сладкий кленовый сок. Такой же непродолжительный, как и их любовь.