«Они ведут себя как хозяева». Узнали, откуда призраки в белорусском поместье, и даже попробовали «словить» их на камеру

По этой лестнице два плазмоида пролетали. Сама территория вокруг задействована в этих сгустках энергии. У нас рядышком, мы называем «белый дом», вот там жила прислуга, и там также эти плазмоиды показываются.

В Беларуси немало местечек, обросших паутиной тайн. На охоту за приведениями отправляемся в Бердовку. С 1864 по 1914 годы поместьем владел могилевский губернатор, мировой судья Лидского уезда, белорусский краевед Александр Станиславович Дембовецкий. Поговаривали, что он был внебрачным сыном Александра II. Предприимчивый хозяин строит дворец в модной неоготике. Кирпич изготавливали неподалеку, в деревне Хоруженцы.

Фирменное клеймо с буковой Б означало Бердовка, печать мастеров. 12 башенок символизируют месяцы года. В летнюю резиденцию общественный деятель наведывался раз пять в году. Выращивал лен, пшеницу, держал мельницу и спиртзавод. Местные жители встречали радушного господина песнями-танцами.

Александр Парфенчик, директор Бердовского культурно-досугового центра:

Известен тем, что написал в содружестве с другими авторами, создал три тома книг с описанием жизни жителей Могилевской губернии, где написал историческое, географическое, медицинское описания. Во время Российской империи в XIX веке такого подробного описания не было. Замечательный пейзажный парк был заложен Александром Станиславовичем Дембовецким. Здесь у нас порядка 30 пород деревьев – уксусное, пробковое, каштаны, европейские лиственницы. Здесь проводились балы, приезжали почетные гости. Шляхетский бал у нас возродился, уже второй год подряд у нас в августе, так что приглашаем.

Когда и как в Бердовке прописались призраки, история умалчивает. В годы войны немцы пытали в подвалах наших солдат. Возможно, поэтому в подземельях слышны стоны. Ближе к полуночи раздаются звуки классической музыки, шаги и шорохи. Ощущение, что за вами пристально наблюдают гости из потустороннего мира. И это не байки.

Александр Парфенчик:

В 2019 году мы установили видеонаблюдение, камеры. Вот летит маленький, побольше плазмоид, он пропускает.

– То есть это парочка какая-то?

– Пара, бывает 3-4. Заходишь, и как-то внутри про себя здороваешься – здравствуйте, доброго дня.

– Они ведут себя как хозяева?

– Однозначно.

– К вам приезжали уфологи. Что уфологи сказали?

– Присутствует энергетика. Снимали движение этих шаров, плазмоидов.

– Вы котов не пробовали туда пускать?

– Пробовали, чтобы мышек гонять, но почему-то не приживались.

– Вот вам и ответ на все вопросы.

Из дворца к дому прислуги вел тоннель. Старожилы поговаривали, что подземные ходы были даже к Неману. Загадка и в том, что в подвалах скрыт кирпич-пальчатка. Возможно, дворец вырос на старинном фундаменте. Головоломка и поле для исследований. Анастасия Макеева, корреспондент:

Главное, чтобы двери в подвал не закрылись. Александр Парфенчик:

Вход с кухни, именно с этой стороны. Это оригинальный вход сюда, в этот подвал. Сабля здесь замурована, уже ручка сгнила. Так что тоже для исследований есть момент. В таком погребке хранили урожай и винные припасы. 3,5 метра вниз и 100 метров квадратных тишины с немой дрожью.

– Попробуем их на экране запечатлеть.

– Я слышу, что у оператора барахлит камера, что-то там свистит. Они не хотят к нам выходить.

– Здесь спрятан с секретом тайник. Можно постучать попробовать. Пустота. Есть повод покопаться, поискать клад.

– Не пробовали заночевать, эксперименты не проводили?

– Желающих нет, но если кто захочет поночевать, поэкспериментировать, свои ощущения после проведенной ночи – пожалуйста!