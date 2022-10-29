Молодые рога маралов – волшебное средство в косметологии. Рассказываем, что это за чудо-животные
Кто услышит рев марала, будет счастливым, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. В Сибирь ехать не понадобится. Вбейте в навигатор деревню Лесники – и вы в стране оленьей. Наблюдать за этими красавчиками и законами стада жутко интересно. Сейчас гон – самцы как султаны создают гаремы.
Близко приблизиться, как в зоопарке, конечно, не получится – животные дикие. Но этого достаточно, чтобы зарядиться положительной энергией и поймать позитивные волны. Кстати, маралы – самые крупные из оленьего семейства. Их вес достигает 300 килограммов.
Юрий Янович, зоотехник:
Это животное очень пугливое, но черта у них очень интересная – это любопытство. Инстинкт материнства у них развит очень сильно. Трепетно относятся к молодняку, у них даже несколько мам водят весь молодняк отдельно, когда остальные мамы кушают.
В Беларусь экзотику привезли из Алтая с благородной целью. В пантах содержится кровь, богатая на 18 аминокислот, 40 активных соединений – всю таблицу Менделеева. Чудо-состав активно используется в изготовлении лекарств. Гипертония, диабет, болезни суставов, омоложение и красота – спасение для врачей и косметологов.
Юрий Янович:
Создалось единственное в Беларуси мараловодческое хозяйство. Пантовые ванны – мы идем к этому пути, чтобы наши люди приезжали, и не надо на Урал. Это все создано здесь. Они и опорно-двигательную систему очень хорошо насыщают кислородом, кровь насыщает головной мозг. Это люди, которые работают тяжело умственно, физически.
Акклиматизировались красавчики успешно и воспитывают уже четвертое поколение с белорусской пропиской. Огромные просторы, свежие корма – чувствуют себя прекрасно и растут даже быстрее, чем на родине. Световой день у нас как-никак больше. Кадры из серии «В мире животных» гарантированы. А если хочется обнимашек и контакта, есть домашнее подворье. Гуси-лебеди, три поросенка, кролик Роджер, Скрудж Макдак – каждый найдет своего героя. Кстати, Холли и Долли позируют не хуже фотомоделей. Ловите в свой объектив.
Юрий Янович:
Здесь у нас находятся кролики. Здесь созданы условия для них, как в дикой природе, то есть под землей у них вырыт город целый с улицами, спальнями, кухнями.
– Кролики-архитекторы.
– Да. У нас здесь около 20 пород птиц. Это и холмогорские гуси, и украинские степные. Мандаринка, которая прижилась, дикая уточка. Она одна, но ей здесь понравилось, живет третий год. Вот это цесарки, серебристая цесарка. Самая беспокойная птица, она щебечет постоянно. Шелковые китайские куры.
– И свинья.
– Да, это порода дюрок. Поросенок.
Объезжать маральник можно будет на алтайских лошадях. В планах юрты, кухня северных народов и масса прелестей.