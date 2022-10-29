Молодые рога маралов – волшебное средство в косметологии. Рассказываем, что это за чудо-животные

Кто услышит рев марала, будет счастливым, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. В Сибирь ехать не понадобится. Вбейте в навигатор деревню Лесники – и вы в стране оленьей. Наблюдать за этими красавчиками и законами стада жутко интересно. Сейчас гон – самцы как султаны создают гаремы.

Близко приблизиться, как в зоопарке, конечно, не получится – животные дикие. Но этого достаточно, чтобы зарядиться положительной энергией и поймать позитивные волны. Кстати, маралы – самые крупные из оленьего семейства. Их вес достигает 300 килограммов.

Юрий Янович, зоотехник:

Это животное очень пугливое, но черта у них очень интересная – это любопытство. Инстинкт материнства у них развит очень сильно. Трепетно относятся к молодняку, у них даже несколько мам водят весь молодняк отдельно, когда остальные мамы кушают.

В Беларусь экзотику привезли из Алтая с благородной целью. В пантах содержится кровь, богатая на 18 аминокислот, 40 активных соединений – всю таблицу Менделеева. Чудо-состав активно используется в изготовлении лекарств. Гипертония, диабет, болезни суставов, омоложение и красота – спасение для врачей и косметологов.

Юрий Янович:

Создалось единственное в Беларуси мараловодческое хозяйство. Пантовые ванны – мы идем к этому пути, чтобы наши люди приезжали, и не надо на Урал. Это все создано здесь. Они и опорно-двигательную систему очень хорошо насыщают кислородом, кровь насыщает головной мозг. Это люди, которые работают тяжело умственно, физически. Акклиматизировались красавчики успешно и воспитывают уже четвертое поколение с белорусской пропиской. Огромные просторы, свежие корма – чувствуют себя прекрасно и растут даже быстрее, чем на родине. Световой день у нас как-никак больше. Кадры из серии «В мире животных» гарантированы. А если хочется обнимашек и контакта, есть домашнее подворье. Гуси-лебеди, три поросенка, кролик Роджер, Скрудж Макдак – каждый найдет своего героя. Кстати, Холли и Долли позируют не хуже фотомоделей. Ловите в свой объектив.

Юрий Янович:

Здесь у нас находятся кролики. Здесь созданы условия для них, как в дикой природе, то есть под землей у них вырыт город целый с улицами, спальнями, кухнями.

– Кролики-архитекторы.