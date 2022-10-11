Увидеть настоящую печку-грубку, порыбачить и попариться в бане. Чем заняться в белорусской агроусадьбе?

Новости Беларуси. В центральном регионе совершенствуется деятельность в сфере агроэкотуризма. Здесь продолжают создавать благоприятные условия для развития направления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Занимаются и улучшением инфраструктуры, разрабатывают новые маршруты. Только в Воложинском районе насчитывается 60 агроусадеб. Задача – удивить каждого.

Провести пленэр, порыбачить с друзьями или насладиться сельским колоритом. О гостеприимстве по-белорусски знает каждый. Сегодня отдыхающие все чаще выбирают именно агротуризм. Из соседних стран приезжают познакомиться с нашей национальной кухней и, конечно, увидеть всю красоту природы. Влюбиться и обязательно вернуться.