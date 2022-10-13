Стефан Баторий сразу влюбился в Гродно. Чем город привлёк известного деятеля?

Добро пожаловать в гродненский детинец XII-XIII веков. На макет Замковой горы ушло 2 700 зубочисток. Жизнь и быт как на ладони. От охоты до кожевенного дела. Коллекция артефактов впечатляет, как и этот кадр с осетром в 96 килограммов. Чудо-рыбу выловили в Немане в 1927 году и моментом выкупили для ресторана. Увы, старичок оказался невкусным. А мог бы стать экспонатом музея.

Мария Усманова, младший научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея:

Ювелирное дело было к XIII веку развито, из-за торговых отношений сюда стали привозить драгоценные металлы, бронзу в первую очередь, поэтому местные ювелиры появляются. Украшения также из литья делали. Из необычных – это височные кольца, тканевая повязка и крепились бронзовые металлические кольца. Витрины в этом зале они интерактивные. Можно выбрать любое занятие, прочитать про этот вид деятельности. Когда звенели мечи. Отдельный зал воскрешает кровавое средневековье, когда крестоносцы разоряли город. Фрагменты мостовых, оружия, вещей жителей, которые спасали свою жизнь, громче слов. Отдельная глава посвящена хозяину замка Стефану Баторию. В Гродно он влюбился сразу, зацепила охота в местных пущах. С 1579 он бывал в своей резиденции 10 раз, и последние годы жизни практически провел здесь. При нем Гродно преображается до неузнаваемости.

Мария Усманова:

Баторий был образованным человеком, он учился в Вене, в Падуанском университете, четыре языка знал, достаточно веротерпимым был. В XVI веке здесь и евреи построили первую каменную синагогу. На Немане построили водяную мельницу, часть судов стало ходить по Неману уже без уплаты налогов. Случилось так, что на зимней охоте в 1586-м король сильно простудился и заболел. Упал во дворце и стукнулся головой о стену. В Гродно провели первое в Европе анатомическое вскрытие. Ходили слухи, что его могла отравить супруга Анна Ягелонка. Но точную причину смерти так и не установили. Мария Усманова:

Его волю выполнили, изначально его похоронили в костеле Девы Марии – это Фара Витовта. Королевские регалии, бронзовые копии у нас сейчас, но серебряные оригиналы тоже были сделаны в Гродно. Но через 1,5 года в Краков в Вавельский замок тело короля с символами власти переехало, по сей день Баторий и его супруга в одной усыпальнице захоронены.

Продолжение следует. Звездный час ожидает дворец, где у короля были уютные покои, а в башне алебастровый зал и баня. Чтобы разгоряченному хозяину после процедур не выходить на улицу, специально построили крытую галерею. Плоды реставрации радуют. Купол обшивали по старинной технологии, со временем тончайший слой олова окислится и приобретет темно-серый цвет, как и во времена Стефана Батория.

Мария Усманова:

К концу года у нас обещается открытие четырех интерьерных помещений: баня королевская и алебастровый зал. Еще у нас королевская часовня будет, королевская католическая каплица. Кабинет королевского секретаря, чиновника, полностью деревянный, с его покоями, большая кровать двуспальная у нас там будет. – Туристам можно будет весь день провести. Особенно на обзорной площадке. Балкон в рай. Здесь можно дотянуться до небес и насладиться сказочными пейзажами Немана и старого Гродно. У молодых и выпускников появилось топовое место. Кстати, въездной арочный мост – самый старый в Беларуси, а значит тоже волшебный.