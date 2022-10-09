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За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?

09 октября 2022 17:56
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Новости Беларуси. На любви к природе начали спекулировать и под видом агроусадеб открывать совсем другие заведения. Чтобы вернуть бизнес в законное русло, недавно опубликовали указ Президента по регулированию этой сферы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая об отдыхе и что под его видам подают.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-1

Кристина Протосовицкая:
Мы решили провести свое небольшое расследование. На его глубину не претендуем. А действуем, скорее, как обычные туристы, которые хотят сделать все официально. Для исследования выбираем два сайта Брестского и Минского райисполкомов. Объясним свой выбор тем, что эти районы наиболее близко относятся к крупным городам. Соответственно, желание немножечко схитрить, кажется, будет больше. Брестский райисполком, в отделе «туризм» находим вкладку «агроусадьбы» это официальный перечень.

Оригинальный сруб и белорусская кухня. Посмотрели агроусадьбу XIX века, в которой можно жить.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-4

Список состоит из полусотни агроусадеб с контактной информацией. Каждую пробиваем через поисковик, чтобы оценить масштаб и увидеть возможные услуги. Аналогично поступаем и с перечнем агроусадеб на сайте Минского райисполкома.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-7

Кристина Протосовицкая:
Прямо на сайте заявляет о своем банкетном зале, номерах и ценах за эти номера. И вид у них, как у полноценной трехзвездочной гостиницы.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-10

В итоге 50 % объектов все-таки претендует на агроэкотуризм с классическими чертами. 30 % предложений – это просто частные загородные дома, где из услуг в лучшем случае баня и мангал. И порядка 10-20 % – это мало или крупнобанкетная история: от ресторанов до номерного фонда гостиницы.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-13

Кристина Протосовицкая:
Берем одну из агроусадеб из списка на сайте Минского райисполкома. Смотрим. Давайте попробуем им позвонить и узнать, что из агроэкотуризма они могут предложить.
Алло.
Здравствуйте, это усадьба, да?
Да.
Я хотела у вас уточнить по поводу максимальной вместимости вашего зала в агроусадьбе.
Какое мероприятие у вас?
Свадьба.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-16

Сколько человек?
Планируется порядка 80.
Аренда – 5 000 долларов. Проживать могут до 23 человек.
А вот досуг какой-то можно им устроить, чтобы они раньше приехали?
Сауна, бассейн.
Гости приедут из других стран, чтобы их как-то познакомить с белорусской культурой, бытом, хоть чем-то, как-то их развлечь. Чтобы не возить далеко куда-то, что-то показать на месте. Природу белорусскую, например.
В лес вывезти за забор.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-19

Разграничить тех, кто гостеприимен, призван новый указ. Вопреки шуму вокруг, документ вовсе не революционный, а, скорее, закономерный. Он внесет ясность, что есть агроусадьба, кто может претендовать на льготы со стороны государства. Кроме того, повысит качество услуг и защитит права самих туристов и людей, живущих по соседству с комплексами.

Лукашенко: «Под видом агроэкотуризма построили гостиницы. Ради бога, я не против, но платите налоги». Подробнее.

За нарушение порядка и санитарных норм отвечать перед законом будут как владельцы, так и посетители. Введены ограничения на проведение юбилеев, банкетов и других мероприятий вблизи жилых домов.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-22

Елена Космач, начальник отдела управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
До 1 июля 2023 года субъекты агроэкотуризма должны получить разрешения на ведение данного вида деятельности непосредственно районными исполнительными комитетами. И поэтому райисполкомами будет проведена работа по определению соответствия той или иной агроусадьбы, действующей сегодня, требованиям, которые предусмотрены указом.

За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?-25

Прелести загородного отдыха в деревне и самые радушные черты белорусов проявляется в агроэкотуризме. И он полностью должен оправдывать свой агроэкостатус.

# Агротуризм # Туризм # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко # Елена Космач # Фотофакт

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