Оригинальный сруб и белорусская кухня. Посмотрели агроусадьбу XIX века, в которой можно жить

Новости Беларуси. Кто из нас хоть раз не хотел отправиться ближе к природе, к корням, чтобы насладиться сельской идиллией, отведать парного молока, искупаться в реке, приготовить домашний сыр. Тут у кого на что фантазии хватает. Ведь в Беларуси в таком отдыхе знают толк. Мы дважды возглавляли рейтинг лучших стран для агротуризма по версии National Geographic, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А в 2022 году отдых на природе в Беларуси выбрали уже более полумиллиона человек. Но и здесь не все тишь да гладь. На любви к природе начали спекулировать и под видом агроусадеб открывать совсем другие заведения. Чтобы вернуть бизнес в законное русло, на неделе опубликовали указ Президента по регулированию этой сферы. За 5 тысяч долларов лес за забором. Как гостиницы и банкетные залы работают под видом агроусадеб?

Надежда Корсакова, хозяйка усадьбы:

Так как вы находитесь в деревенском доме постройки XIX века, то и блюда здесь готовятся старинные. Я в чугунке приготовила бульбу с юшкой.

Кажется, ничто не может разрушить эту идиллию. Своя аутентичность и интерьеры, в которых росли наши прабабушки. Эта семья всю жизнь прожила в городе, пока в один момент не решили – пора в деревню. Участок приобрели еще в 2004, когда это не было мейнстримом. А спустя 10 лет принялись восстанавливать деревенское подворье, в похожем и росла сама Надежда Арсентьевна.

Надежда Корсакова:

Это моя идея и я вдохновитель. Но исполнитель – это сын. Он очень много литературы изучал, смотрел видеороликов, мне показывал. И из моих воспоминаний старались это все выдержать в том времени.

Сруб оригинальный – за подходящим стареньким домом охотились во всех округах, обколесили немало деревень. Нужный дом, который перевезли на это место, нашли в 25 километрах. Сняли с него все слои красок и лаков, чтобы увидеть истинное лицо. Об агроусадьбе сперва и мыслей не было. К идее семью подтолкнули сами местные жители, расспрашивая зачем им это. Трепет к каждой детали. Вся посуда – новодел, но по старинной технологии из белорусской глины.

Надежда Корсакова:

Посуда, которая из Городной. У нас просервировать стол на 40 человек.

Дом – вовсе не музей. В нем можно и нужно проживать эмоции. Полотняная одежда, чугунки, вышитые скатерти – каждый предмет интерьера трепетно отвоевали из свалки истории в других деревнях. Вслед за домом решили восстановить и хозяйственные постройки. Подходящее оригинальное строение нашли в 15 километрах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Погружение в быт белорусов. Само это помещение, как сейчас мы бы назвали сарай, а в то время называлась клуня – уже музейный экспонат. Ведь полностью аутентичный и был сюда перевезен. Здесь собрано более тысячи предметов быта, которые использовали ежедневно наши прабабушки и прадедушки, чтобы жить и жить хорошо.

Когда решили распахнуть двери гостям, это был безмятежный 2019 год. С безвизовым туризмом, открытыми границами и без ковида. Сегодня здесь умеют принимать и малышей, и взрослых. За год побывало немало школьников. Да и редко кто откажется вздремнуть на печи из взрослых. Но нельзя не признать: туристическая реальность изменилась.

Надежда Корсакова:

Хотелось бы, чтобы приезжали туристические группы, видеть их восхищенные глаза. И чтобы не забывали туристические агентства. Невзирая на то, что у нас маленькая усадьба, но посмотреть есть что.