«Река шикарная, вальяжная». Как проходят сплавы по Западной Двине на байдарках?

Вы готовы стать пиратами Двинского моря? Тогда вооружаемся веслами и отправляемся на байдарках познавать другой Полоцк. Улетный сплав обновит как отпуск! Тем более в 2023 году Двина в самом соку, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Анастасия Макеева, корреспондент:

Несмотря на оранжевый уровень опасности, отправляемся покорять Западную Двину.

Николай Марченко, инструктор по байдаркам:

Да, я думаю, что у нас это получится и мы с вами с положительными эмоциями вернемся на берег.

– Чем интересна эта река, что нам вообще предстоит сегодня?

– Река шикарная, вальяжная, постоянно чем-то удивляет. На ней можно расслабиться, словить морскую волну и уйти дальше, в сторону Новополоцка.

Водные экскурсии – фишка Полоцка, которую обязательно нужно попробовать на себе. Вы пройдете по историческому пути «из варяг в греки», увидите купола величественных храмов и увезете чудесную открытку на фоне Софии.

Лучшие кадры из путешествия! Два часа на одном дыхании. Такой поход не забыть!

Кстати, брать в лодку собак разрешается. С байдарочниками Полоччины новичкам можно быть спокойным. Оригинальная кладка XI века, крупнейшее сокровище Европы и звуки органа. Почему нужно приехать в Софийский собор? Читайте здесь.

– Хорошо идем.

– Идем просто шикарно! Мы идем прямо по фарватеру. Главное не сделать оверкиль – это вверх дном.

– Как далеко можно заплыть? Какие есть сплавы?

– Есть однодневные, двухдневные. Также есть категорийные сплавы, это уже когда четыре дня, когда на пути байдарочников больше 120 километров маршрута. Можно насладиться всеми видами, пейзажами родной Беларуси. По Верхнедвинскому району ходим, по Поставскому, Глубокскому. Самая интересная – это река Сарьянка, Верхнедвинский район. Там есть очень классная мельница, пороги. Делаем тематические сплавы. Совсем скоро у нас лето – Ивана Купала есть, собираемся делать в национальных обрядах. Вечером это обязательно костер, гитара – такая волшебная атмосфера.

С волнами подфартило, но так бывает не всегда. Двина – дама спокойная. И если вы любите хардкор, выбирайте Полоту. Речушка с порогами и бревнами обеспечит фонтан эмоций. В программе встреча с бобрами и ондатрами, а ночью – с летучими мышами. Сплавляться под мерцающим небом – романтик. Приключения объединяют.

По реке Свольно сплавлялась, увидела – стоят в камышах два лося и тихонько пьют воду. Идут в походы с детьми. И это очень здорово, что не боятся, потому что привыкать к активному отдыху уже надо с детства.

Иностранцы также в восторге от наших красот. Оно и понятно – релакс, спорт, прилив сил. Три в одном. На старт, внимание! – Давайте устроим перегонки

– Кто быстрее!

– Прямо сейчас есть уникальная возможность гребануть.

После однодневного сплава приятным бонусом станет удостоверение байдарочника. И это только начало. Синеокая создана для сплавов! Каждая река неповторима и зарядит своей энергией.