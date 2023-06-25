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«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине

25 июня 2023 15:58
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Вы готовы стать пиратами Двинского моря? Тогда вооружаемся веслами и отправляемся на байдарках познавать другой Полоцк. Улетный сплав обновит как отпуск! Тем более в 2023 году Двина в самом соку, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Расскажите, кто у вас в водах Двины обитает. Говорят, сомы больше метра.

Николай Марченко, инструктор по байдаркам:
Сомы больше метра были замечены, но если вы таких сомов будете видеть, то старайтесь от них уходить. У нас здесь много рыбы.
Суши по-двински.

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# Реки # Туризм # Анастасия Макеева # Николай Марченко # Фотофакт

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