«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине

Вы готовы стать пиратами Двинского моря? Тогда вооружаемся веслами и отправляемся на байдарках познавать другой Полоцк. Улетный сплав обновит как отпуск! Тем более в 2023 году Двина в самом соку, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Вы готовы стать пиратами Двинского моря? Тогда вооружаемся веслами и отправляемся на байдарках познавать другой Полоцк. Улетный сплав обновит как отпуск! Тем более в 2023 году Двина в самом соку, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Расскажите, кто у вас в водах Двины обитает. Говорят, сомы больше метра.
Николай Марченко, инструктор по байдаркам:
Сомы больше метра были замечены, но если вы таких сомов будете видеть, то старайтесь от них уходить. У нас здесь много рыбы.
– Суши по-двински.
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