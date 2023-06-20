Урочище Камени – самое мистическое место в Беларуси. Необъяснимое до сих пор происходит на полуострове. Рассказываем

Стоунхендж отдыхает! Эту землю накрыло облако тайн и загадок. Деревня Бикульничи, урочище Камени – сакральное место Беларуси. Впервые оно упоминается в IX-XI веке нашей эры. Как на полуострове близ озера Яново, названного в честь Яна Предтечи, оказались группы огромных валунов? До сих пор ребус. Причем все из розового гранита.

Рапаки, в переводе с греческого – «гнилые камни». Историки из Национальной академии наук пришли к выводу, что это древняя каменная обсерватория, по которой наши предки определяли день летнего солнцестояния и начало нового цикла.

Владимир Ляпин, краевед:

Мы находимся в центре буквы «П», выложенной камнями много веков назад. Что здесь происходило? Изначально это древняя каменная обсерватория. В период с 21 июня по 1 июля солнце всходило из-за Городецких гор, делало круг над этим перелеском по небу и заходило ровно на середину горы Волотовка. Стоял этот камень, и луч солнца упирался ровно в этот камень. Прямо как часы. Это проверено неоднократно, все совпадает на 100 %. И в этот момент на горе Волотовка местные жители много веков подряд зажигали Купальский огонь. День плодородия, День огня у древних славян, у язычников.

Всего 12 знаков зодиака. Здесь 12 озер соединены в одну линию и очертаниями напоминают созвездие «Близнецы». Чудо или нет? На полуострове 12 групп камней выложены кем-то и когда-то один в один со знаком «Близнецы». Если бы замшелые старцы могли говорить... Кстати, они всегда теплые и чистые, а ночью светятся, как тысячи звезд. Владимир Ляпин:

Вот изыскание профессора Левкова, то есть точно в это же время солнце заходило за гору Волотовка. Координаты, азимуты – все соответствовало.

Наматывая километры по Бикульничам, вы будете удивляться, как симметрично группы камней удалены друг от друга. Перед вами родовые валуны. Много веков назад здесь была староверческая Мекка. Это остатки амфитеатра, на котором собирались люди, отмечали праздник урожая с хороводами и песнями.

Владимир Ляпин:

Таких круч очень много – это окончание знака зодиака «Близнецы». Эта группа камней и там дальше означает две большие звезды – Поллукс и Гектор. Они находятся за этим перелеском.

– Скажите, а есть какие-то предположения? Викинги их сюда доставили? Кто это мог быть?

– У меня есть предположение, что это доставлялось сюда где-то во IV-V веках нашей эры на огромных кораблях либо ладьях. Но каким образом они это укладывали, камни друг на друга, до сих пор остается загадкой. Некоторые камни отсюда имеют следы долгого пребывания в воде, насечку из приливов и отливов воды. Никакой ледник, никакая техника после войны не смогла бы эти камни поднять наверх.

Когда говорят, что молния не попадает в одно и то же место дважды, люди ошибаются. Была экскурсия в 2022 году. Я находился с группой студентов. При мне дважды молния с неба попадала в одно и то же место. Ощущения не из приятных, когда шквал огня с таким грохотом и треском попадает в кручу. С другой стороны, захватывает дух так, что мы стояли как парализованные минут 10 и наблюдали это действие.

Инь-ян или сила природы? Есть в гранитном граде мужская и женская сторона. Эти группы камней считают чудодейственными. К ним приезжают издалека, просят о семейном благополучии, здоровье и успехе. У каждого своя история. В благодарность оставляют монетки, пояса, угощения. Когда-то из них и проросли эти рябина и груша. Особенно почитают леди камень в форме сердца.